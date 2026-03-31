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В Техасе 15-летний школьник выстрелил в учителя и покончил с собой

31 марта 2026 08:01
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Трагическое событие в американском Техасе: там ученик одной из школ расстрелял учителя, после чего покончил с собой. Женщина выжила, с тяжелыми ранениями ее доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Техасе 15-летний школьник выстрелил в учителя и покончил с собой-2

По рассказам очевидцев – 15-летний подросток ворвался в класс во время урока и открыл огонь по преподавателю, после чего выстрелил в себя. В школе началась паника. Учителя и школьники заперлись в классах, где ожидали приезда полиции. В момент ЧП в здании находились около 300 учеников, их эвакуировали в безопасное место, где они дожидались своих родителей.

В Техасе 15-летний школьник выстрелил в учителя и покончил с собой-4

Марк Рейнольдс, шериф округа Комал (США):
То, что произошло сегодня, – это то, с чем ни одно сообщество никогда не хочет сталкиваться. Сейчас мы расследуем обстоятельства трагедии. Следователи пытаются выяснить, какие отношения связывали ученика и учителя, а также как он смог получить огнестрельное оружие. 

Мотивы 15-летнего ученика в настоящее время – неизвестны. Следователи не исключают различные версии – от личных проблем подростка до конфликтов в школе и возможного внешнего влияния. 

# Стрельба в США # США

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