Дали дом, скоро будет первая зарплата. Как живёт молодая семья ветеринаров на распределении?

Новости Беларуси. На сельхозпредприятии «Могилевский ленок» молодая семья Савченко приехала работать полтора месяца назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья и ее муж Артем – ветврачи, выпускники Витебской академии ветеринарной медицины. Таких работников здесь очень ждали. А сами молодые специалисты в ожидании первой своей зарплаты. Каждый из них надеется получить не меньше 1 000 рублей.

Дарья Савченко, ветеринарный врач сельхозпредприятия «Могилевский ленок»:

Я, в принципе, довольна своей работой, люблю свою работу, люблю своих подопечных, в деревне мне нравится жить. Как бы меня все устраивает, коллектив тут неплохой. Все дружные. Если что, и помогут, обучат чему-то, подучат. Главное, если ты хочешь, ты сможешь работать. Но если у тебя душа не лежит, я могу сказать, что тогда и не сможешь. Я много знаю людей, которые из нашей академии распределились и просто не хотят работать по профессии, потому что не горит у них душа больше.

На предприятие Даша попала по целевому направлению. Приятной неожиданностью стала новость, что на ферме нужны два специалиста этого профиля, поэтому девушка прихватила с собой и мужа. А почему бы и не поехать? Недавно молодой семье выделили жилье. Большой дом по улице Новоселов после студенческого общежития и съемной квартиры – просто мечта.