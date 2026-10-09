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Новости по тегу #Образование в Беларуси

Какие задачи ставятся перед ссузами и какие специалисты нужны реальному сектору экономики? Рассказала Оксана Бесько
09 октября 2026 14:10

Какие задачи ставятся перед ссузами и какие специалисты нужны реальному сектору экономики? Рассказала Оксана Бесько

Как увлечь ребенка математикой? Пообщались с учителем года Беларуси-2026 Денисом Дубаневичем
09 октября 2026 07:20

Как увлечь ребенка математикой? Пообщались с учителем года Беларуси-2026 Денисом Дубаневичем

Форум «Учительское слово» прошел в Минской гимназии № 1
08 октября 2026 18:49

Форум «Учительское слово» прошел в Минской гимназии № 1

Инклюзивное образование в Беларуси. Об обучении особенных детей поговорили с Натальей Глинской
04 октября 2026 13:55

Инклюзивное образование в Беларуси. Об обучении особенных детей поговорили с Натальей Глинской

Высшее образование и многолетний стаж: какими кадрами укомплектованы белорусские школы?
04 октября 2026 13:34

Высшее образование и многолетний стаж: какими кадрами укомплектованы белорусские школы?

«Учитель – это любовь!» Профессиональный праздник 4 октября отметят почти 100 тыс. белорусов
03 октября 2026 16:41

«Учитель – это любовь!» Профессиональный праздник 4 октября отметят почти 100 тыс. белорусов

Базовое – это любовь к ребенку! Узнали, какими качествами должен обладать инклюзивный педагог
03 октября 2026 14:25

Базовое – это любовь к ребенку! Узнали, какими качествами должен обладать инклюзивный педагог

Аэрохоккей, сенсорные комнаты и инклюзивное кафе! Узнали, как учат детей с РАС в минской школе №187
03 октября 2026 13:08

Аэрохоккей, сенсорные комнаты и инклюзивное кафе! Узнали, как учат детей с РАС в минской школе №187

В Минске открылся IX Cъезд учителей и работников образования стран СНГ
01 октября 2026 11:30

В Минске открылся IX Cъезд учителей и работников образования стран СНГ

Профтехобразование в Беларуси – как развивается эта система и какие специальности востребованы?
29 сентября 2026 11:04

Профтехобразование в Беларуси – как развивается эта система и какие специальности востребованы?

В минском колледже планируют открыть учебную мастерскую на базе предприятия «Камволь»
25 сентября 2026 18:13

В минском колледже планируют открыть учебную мастерскую на базе предприятия «Камволь»

Не просто профессия! В Минске продолжается финальный этап конкурса профмастерства «Учитель года»
24 сентября 2026 18:36

Не просто профессия! В Минске продолжается финальный этап конкурса профмастерства «Учитель года»