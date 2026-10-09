Новости по тегу #Образование в Беларуси

В программе «Решение есть! Депутатский ответ» встретились с Оксаной Бесько, депутатом Минского городского Совета депутатов.
Лучший наставник страны назван. Сегодня победитель республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Проект, который уже второй год подряд организует Ленинское районное отделение партии «Белая Русь», объединил на одной площадке молодых педагогов, опытных директоров, экспертов и родителей.
«Очень большое количество детей получают инклюзивное образование. Они имеют возможность жить и воспитываться в своих семьях и обучаться по месту жительства», – рассказала гостья программы.
В Беларуси работают более 2 тысяч 800 школ. За партами – свыше 1 миллиона детей, а за качеством знаний следят 98 тысяч педагогов.
За каждым большим успехом – будь то победа на олимпиаде, высокий балл на тестировании или выбор будущей профессии – стоит огромный, а порой и уникальный труд.
В преддверии Дня учителя мы, конечно же, говорим о людях, чье призвание – не просто передавать знания, а открывать мир для абсолютно каждого ребенка, независимо от его стартовых возможностей.
Минская средняя школа №187 сегодня по праву считается одним из флагманов инклюзивного образования столицы.
Форум собрал свыше полутысячи участников из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
В Минской области открыты более 30 учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. Ежегодно они принимают на обучение около 6,5 тысяч ребят.
Теорию учащиеся будут изучать в аудиториях, а практические навыки получать на производстве.
В Минске продолжается финальный этап конкурса профмастерства «Учитель года». С понедельника самые яркие и инициативные педагоги страны показывают свои навыки и знания в мастер-классах и открытых уроках.
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