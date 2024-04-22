Как Беларусь защищает свои рубежи и почему Запад так хочет втянуть нас в войну? Мнения экспертов

Военный аспект. Что происходит вокруг нас? Какой ответ Беларуси на недружественные милитари-жесты? Почему Военную доктрину и Концепцию национальной безопасности будем принимать коллегиально на ВНС? На эти вопросы ведущие вместе с пулом экспертов будут искать ответы на площадке ток-шоу «По существу». «Вся военная организация нашей страны занимает повышенный уровень своей готовности»

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

Сегодня для того, чтобы обеспечить безопасность, как говорит глава нашего государства, фактически вся военная организация нашей страны занимает повышенный уровень своей готовности. То же самое и батальонные тактические группы сегодня из состава сил немедленного реагирования выдвинуты на государственные границы. Силы по разведке и ПВО тоже приведены в состояние повышенной боевой готовности, усилены. Это касается и воздушного компонента. Силы быстрого развертывания тоже находятся в состоянии постоянной готовности выступить на защиту своей Родины. То есть, по сути, сегодня мы тоже понимаем, осознаем: неспокойно на западных рубежах, неспокойно на южных рубежах. Но ту задачу, которую поставил глава государства, обеспечить безопасность, я хочу сказать, военная организация государства в общем и Вооруженные Силы в частности ее выполнят. Почему Военная доктрина и Концепция нацбезопасности – публичные документы? Кирилл Казаков:

Все привыкли к тому, что военные вопросы не всегда выносятся в публичную плоскость. Европейцы очень часто говорят, что у них ПВО не хватает, но публично – одно, а здесь у нас, чтобы никто не знал. Здесь та же история. Мы говорим, защищаем, рассказываем, но при этом мы же должны понимать, что наверняка есть документы, которые не надо выносить в публичность. Может, эта излишняя публичность пугает? Потому что мы панику наводим.

Петр Петровский, политолог:

Документы, которые были тайными, у нас вынесены в публичное пространство. Все документы – Военная доктрина, Концепция нацбезопасности, информационной безопасности – они и так есть в публичном доступе и носят во многом дипломатический характер. Андрей Богодель:

Это не военные, а политические документы, где армия, Вооруженные Силы рассматриваются как инструмент этого всего. Когда мы говорим о защите наших национальных интересов, о том, что нам нужно обеспечить консолидацию государства, общества и личности, вопрос становится уже не об армии и не военной организации, а о всем государстве. Если мы говорим о Военной доктрине как об отдельной, оно не про то, как вести войну, а о том, как защитить этот мир. Мир – это дело не только отдельно взятых Вооруженных Сил, это дело всего общества. И там прописано, как должен действовать любой – от Главнокомандующего и заканчивая работником в нашем АПК, который обеспечивает продовольственную безопасность.

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Открытость этого документа связана с тем, что читайте, смотрите, как мы реагируем на обстановку, которая сложилась. И что мы будем делать в случае возникновения рисков, вызовов и угроз нашему государству, нашим национальным интересам. Причем не только для нашего населения. Это аспект и посыл, который должны изучить, прочитать, запомнить в том числе западные партнеры. А Президент четко обозначил: мы будем реагировать жестко, и никто никаких соплей разводить не будет. Читайте также: Петр Петровский: Беларусь находится в ситуации полублокады Увеличилось количество разведывательных полетов НАТО – замкомандующего ВВС и войсками ПВО Богодель: Польша заявила, что готова разместить у себя ТЯО – по сути, это шах России Польша не является независимым государством – политолог

Петр Петровский:

Сегодняшнее польское руководство и Республика Польша не являются ни суверенным, ни независимым государством. Тот факт, когда польские элиты от перемены мест их слагаемых, когда принимают какие-то решения и выстраивают стратегию, эти элиты пользуются и исходят не из национальных интересов Польши, а из интересов так называемой «евроатлантической солидарности», которая превалирует. Детерминирует принятие решений. И если говорить откровенно, то Беларуси и России выгодна суверенизация политики Польши. Хотя бы по венгерскому сценарию, когда польские элиты будут исходить в принятии решений не из заокеанских интересов, а из того, что они находятся здесь, им надо обеспечивать безопасность, суверенитет собственного государства здесь, зарабатывать деньги, иметь ноль проблем с соседями. Действия европейских государств указывают, что идет подготовка к применению военной силы

Руслан Косыгин:

Мы возвращаемся к реальной оценке тех событий, которые происходят в том числе вокруг нашего государства и всем, что связано с угрозой возникновения очередного конфликта. Речь о таком крупномасштабном конфликте, как Третья мировая война. К сожалению, здесь недооценивать нельзя противника. Все, что делают на территории Польши, Литвы, Латвии, вообще европейских государств, явно указывает, что идет заблаговременная подготовка к применению военной силы, причем это все подтверждается не просто голословно. Это те действия, которые мы оценивает как риски, вызовы и угрозы. И это все в том числе заложено в Военную доктрину. Булавко о Концепции нацбезопасности и Военной доктрине: мы показываем, что ответ будет всенародный. Введение в Беларусь тактического ядерного оружия гарантирует безопасность

Андрей Богодель:

Скоро уже будет 80 лет, как ни на одно государство, на территории которого находится ядерное оружие, ни разу за 80 лет не было осуществлено нападение. И именно введение сюда тактического ядерного оружия гарантирует нам эту безопасность. И поляки – у них есть родовая травма. Все кричат о Третьей мировой войне. Каждая война в Европе заканчивается одинаково: Польшу начинают делить. Она уже кубик Рубика напоминает в разобранном состоянии. Вот они этого боятся и просят: введите это тактическое ядерное оружие. Умоляют на коленях. По-другому к этому относиться нельзя. Что для Беларуси значит выход из ДОВСЕ?

Александр Алесин, независимый военный аналитик:

Мы не вышли из ДОВСЕ, мы приостановили. Все дело в том, что практически этот документ потерял свою силу, потому что его никто не соблюдал. И если мы посмотрим хронологию учений, которые проводились на территории сопредельных государств, то там намечалось явное жульничество, когда несколько учений объединялись в одно, которое по количеству задействованных войск и боевой технике значительно превышало эти ограничения. И кроме того, Соединенные Штаты заскладировали на территории европейских стран большое количество тяжелых вооружений, чтобы потом, накануне войны, они могли транспортной авиацией перебросить сюда экипажи этих танков, бронетранспортеров и так далее. Поэтому, конечно, все эти ограничения, которые на гребне перестройки были приняты, все эти обязательства – они давно нарушены. И самый главный игрок – Российская Федерация – не доверяя НАТО, приостановила свое участие. Особенно с учетом того, что НАТО расширялось на Восток. И перспектива, что придется силовым образом отвечать. Поэтому, когда Польша – соседнее государство – приостановило свое участие в ДОВСЕ, Беларусь тоже должна была сделать этот шаг. Потому что выглядеть на этом фоне одним, так сказать, оплотом добра уже не надо. Защищена ли Беларусь от нападения БПЛА? Алена Сырова, СТВ:

Ситуация в Украине и те события с атаками на соседние государства, связанные с беспилотниками. Вот здесь как у нас обстоит ситуация? Мы защищены или нет?