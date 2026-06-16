«Алмаз знаний» отмечает юбилей! Зданию Национальной библиотеки Беларуси исполнилось 20 лет

Сегодня знаменитому «алмазу знаний» – Национальной библиотеке Беларуси – 20 лет. Именно в этот день в 2006 году Президент страны Александр Лукашенко торжественно открыл новое здание главной книжной сокровищницы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда глава государства пожелал, чтобы это уникальное здание стало «национальным символом нашей молодой независимой страны, нашей визитной карточкой». Время подтвердило: эта библиотека не просто хранит книги – она хранит память и будущее нации. Спустя два десятилетия продолжает удивлять формой и содержанием. Свой официальный отсчет учреждение ведет с 1922 года, когда в Минске, на Захарьевской, нынешнем проспекте Независимости, открылась Государственная библиотека БССР. Тогда под нее отвели всего несколько комнат в знаменитом Юбилейном доме. Все начиналось с тесных стен и скромных стеллажей. Потом был переезд на Красноармейскую, в стильный конструктивистский дом – новаторский, где и завязался тот узелок традиций, который через десятилетия вырос в современный «кристалл знаний».

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Где-то с 1978 года, когда еще библиотека находилась на улице Красноармейской, в старом здании, где был и большой читальный зал, и специальный зал для диссертантов, для тех, кто пишет диссертации. В 1989 году, когда книги были главным источником знаний, архитекторы Михаил Виноградов и Виктор Крамаренко создали проект, который опередил время. Ромбокубооктаэдр, 18 квадратных и 8 треугольных граней, победил на всесоюзном конкурсе. Но грянули 90-е, и чертежи легли на полку. И только в 2002-м, по инициативе Президента, началось строительство.

Здание библиотеки – одно из самых необычных в мире. Форма ограненного алмаза символизирует ценность знаний и бесконечность познаваемого мира. А 4,5 тысячи диодных ламп способны создать более 16 тысяч оттенков. Свечение книгохранилища видно даже из космоса. Но внешняя красота – лишь вершина айсберга.

Диана Головач, корреспондент:

Мы находимся в особом месте библиотеки – хранилище фонда редких и ценных документов. Помещение требует особых климатических условий – 18-20 градусов по Цельсию, влажность – 50-55 %. Самые ранние материалы датируются XIV веком. Но главная библиотека страны – это не только сокровищница уникальных документов. Это еще и передовой технологический центр. Здесь оцифровывают редчайшие издания, создают электронные каталоги, внедряют системы распознавания текстов. Искусственный интеллект уже помогает обрабатывать запросы и проверять научные работы на плагиат.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Конечно, постоянно происходит модернизация, библиотека устремлена вперед. Но эта площадка, созданная когда-то здесь 20 лет назад, стала одним из символов суверенной Беларуси. И это вдохновляет коллектив библиотеки, это вдохновляет наших читателей.

Именно об этом сегодня говорили участники круглого стола «Национальная библиотека Беларуси – деятельность во имя творчества и созидания». В мероприятии приняли участие политики, эксперты, деятели культуры. Участники сошлись во мнении: Национальная библиотека – это не просто книгохранилище, а центр интеллектуальной жизни страны, место, где рождаются идеи, где молодежь обретает ориентиры, а наука – новые горизонты.