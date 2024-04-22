Игорь Луцкий: Концепция нацбезопасности и Военная доктрина – документы о мире, несмотря на свои грозные названия

В Совете Республики 22 апреля обсуждали вопрос о выдвижении кандидата в состав Президиума Всебелорусского народного собрания. Единогласно участники заседания проголосовали за Сергея Сивца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Президиума широкий круг полномочий: от рассмотрения вопроса о легитимности выборов Президента до введения на территории Беларуси чрезвычайного или военного положения при наличии оснований.

Игорь Луцкий, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Нынешнее Всебелорусское народное собрание решает определяющие вопросы, которые говорят о том, как мы сможем удержать мир на нашей земле, как мы сможем смотреть в будущее. И Концепция национальной безопасности, и Военная доктрина – документы о мире на нашей земле, несмотря на свои такие грозные названия. Потому что национальная безопасность прежде всего зависит от того, как мы будем развивать нашу экономику, как будем поддерживать нашу социальную сферу.

VII Всебелорусское народное собрание пройдет 24 и 25 апреля во Дворце Республики. Ожидается, что делегаты рассмотрят новую Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси, а также ряд других вопросов, определяющих стратегические направления развития общества и страны.