Богодель: Польша заявила, что готова разместить у себя ТЯО – по сути, это шах России

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

Если мы говорим о каких-то крупномасштабных действиях, то опасность представляет западное и северо-западное операционные направления. Совсем недавно пробный шар был заброшен. Польша заявила, что готова в рамках программы разместить у себя тактическое ядерное оружие. Что это значит? По сути, это будет постановка России шаха, как в шахматной партии. Это чтобы серьезно задуматься над расположением там оружия. На фоне того, что сегодня пытаются растянуть НАТО на какие-то отдельные европейские структуры, показывает одно. Если мы вам создадим эту блокаду, ну а теперь попробуйте, пробейте Сувалкский коридор.

К чему это приведет? К ядерному противостоянию. И здесь стоит вопрос о том, что России нужно уже сегодня срочно предпринимать меры. Боеприпасы у них есть: турецкая база, оттуда было недавно вывезено порядка 50 тактических ядерных боеприпасов. Где они сегодня, не знает никто. Сегодня проходит полностью модернизация этих боеприпасов. Это уже планирующие, корректируемые боеприпасы. А самое главное – носители перебрасываются в том числе и в Польшу. И постановка туда новых самолетов типа F-35, они способны выполнять эти задачи. На самом деле на сегодня мы чуточку становимся ближе к этой войне. Но нам нужно понимать, что мы соответствующим образом должны реагировать. И наше государство реагирует. Надо сказать спасибо тем людям, которые занимались вопросами военного строительства.