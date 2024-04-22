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Богодель: Польша заявила, что готова разместить у себя ТЯО – по сути, это шах России

22 апреля 2024 17:26
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Военный аспект. Что происходит вокруг нас? Какой ответ Беларуси на недружественные милитари-жесты? Почему Военную доктрину и Концепцию национальной безопасности будем принимать коллегиально на ВНС? На эти вопросы ведущие вместе с пулом экспертов искали ответы на площадке ток-шоу «По существу».

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Богодель: Польша заявила, что готова разместить у себя ТЯО – по сути, это шах России-1

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:
Если мы говорим о каких-то крупномасштабных действиях, то опасность представляет западное и северо-западное операционные направления. Совсем недавно пробный шар был заброшен. Польша заявила, что готова в рамках программы разместить у себя тактическое ядерное оружие. Что это значит? По сути, это будет постановка России шаха, как в шахматной партии. Это чтобы серьезно задуматься над расположением там оружия. На фоне того, что сегодня пытаются растянуть НАТО на какие-то отдельные европейские структуры, показывает одно. Если мы вам создадим эту блокаду, ну а теперь попробуйте, пробейте Сувалкский коридор.

К чему это приведет? К ядерному противостоянию. И здесь стоит вопрос о том, что России нужно уже сегодня срочно предпринимать меры. Боеприпасы у них есть: турецкая база, оттуда было недавно вывезено порядка 50 тактических ядерных боеприпасов. Где они сегодня, не знает никто. Сегодня проходит полностью модернизация этих боеприпасов. Это уже планирующие, корректируемые боеприпасы. А самое главное – носители перебрасываются в том числе и в Польшу. И постановка туда новых самолетов типа F-35, они способны выполнять эти задачи. На самом деле на сегодня мы чуточку становимся ближе к этой войне. Но нам нужно понимать, что мы соответствующим образом должны реагировать. И наше государство реагирует. Надо сказать спасибо тем людям, которые занимались вопросами военного строительства.

Богодель: Польша заявила, что готова разместить у себя ТЯО – по сути, это шах России-4

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Европа тоже стоит на пороге электоральной кампании. А что руководство европейских стран, которое погрязло в фермерском навозе сейчас, может своим избирателям сказать? Что может предложить? Самое дешевое – это агрессивная Беларусь, Россия, мы защищаемся, нагнетаем обстановку. Тогда вопросы экономики, социальной справедливости немножко уходят в тень. Заявления того же польского руководства, уже про фермеров никто не вспоминает. Вспоминают, какое же у нас правительство, как оно готово на все, чтобы нас защитить. Вопрос только маленький и несостыковочка – от кого защищать, если никто не собирается нападать?

Увеличилось количество разведывательных полетов НАТО – замкомандующего ВВС и войсками ПВО (читать здесь).

# Международная политика # Андрей Богодель # Анатолий Булавко

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