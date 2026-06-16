«Как будем двигаться дальше?» Главные тезисы с совещания Президента по вопросам развития спорта

«В спорте прежде всего необходим результат!» Именно в этой лаконичной и принципиальной фразе Александра Лукашенко заключен и центральный посыл совещания 16 июня, и его основная тональность, и главный результат встречи. Совещание во Дворце Независимости сегодня было посвящено развитию хоккея, но в итоге вышло за рамки обозначенной тематики. Александр Лукашенко масштабировал разговор до перспектив отечественного спорта вообще. На примере главного хоккейного клуба страны, минского «Динамо», Александр Лукашенко предложил оценить эффективность всей системы белорусского спорта. Не по отчетам и обещаниям, а уже имеющимся результатам. Какие принципиальные требования прозвучали и какие задачи сформулированы по итогам совещания? Репортаж нашего политического обозревателя Алены Сыровой для программы Новости «24 часа» на СТВ.

Хоккейный «Динамо-Минск» – действительно самый результативный клуб нашей страны и, что важно, прогрессирующий. Если год назад мы радовались факту первого в истории выхода во второй раунд плей-офф КХЛ, то в этом уверенно в него вошли, имели все шансы на то, чтобы все-таки взять заветный Кубок Гагарина. Но не сложилось, а ожидания были. Теперь осталась ответственность. Общая.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что команда не достигла того, что должна была достичь, и то, что обещали, это факт. Артем Каркоцкий ехал за кубком, цитирую тебя. У меня память хорошая, когда люди что-то обещают. Так же было? Так. Басков уже «держал» кубок в руках, уже мне почти приносил его на каждой тренировке. Я думал, сейчас хлопцы оторвутся и покажут настоящую игру. Ну если не кубок, то в плей-офф покажут себя прилично. Потом, вы знаете мою погруженность в это, поскольку это главный идеологический проект был. У Президента он на контроле. И вы знаете, что я всеядный. Я каждое зернышко хватаю, которое выгодно для страны. Я уже в конце попросил, и вы мне железобетонно пообещали, что вы 0:4 (или как вы там проиграли «Ак Барсу»), что последнюю игру вы выиграете и провезете в Минск. И мы вас ждали в Минске. Но вы почему-то до сих пор в Минск едете.

Александр Лукашенко:

И песни вы там пели, и людей поздравляли зачастую невпопад. Ну, ладно, спишем на то, что мы тут что-то где-то недоработали. Сбои бывают везде, но надо двигаться вперед. А как двигаться вперед, если у нас Федерация хоккея не занимается основной командой? Я вообще эту Федерацию не вижу. Может, Дмитрий Юрьевич [Басков – прим.ред.] затмил там всех. И не без этого. Может, там неправильно чего-то отрегулировали. Но где наша тройка, Наталья Владимировна? У нас есть тройка. Вы, руководитель НОК и министр. Это коллективный президент в спорте. Кто мешал собираться и принимать решения? Начиная от финансирования и заканчивая спортом вообще, игрой. Поэтому сегодняшний разговор, если в широком смысле рассматривать, это разговор о ситуации в спорте вообще. И если бы у нас был спорт по всем направлениям, хотя бы мы развивали, как в советские времена, у нас школы были неплохие: гандбол, футбол, хоккей, еще какие-то виды. Начинаем мы западать в зимних видах спорта, лыжников вообще не видно. Боюсь, что завтра и гребцы загребут под волну.

Надо понимать, все, что есть в хоккее, есть и в других видах спорта – и проблемы, и результаты, и вопрос которые и у первого лица, и у других белорусских болельщиков – общие. «Нужен результат!» – Лукашенко о развитии белорусского спорта Александр Лукашенко:

И ваша задача, Наталья Владимировна, и тройки – результат. Организуйте систему, выстроите и пусть работают. Сегодня послушаем, насколько вы готовы на примере конкретной команды, которая… Ну кто оспорит, что она лучше всех в спорте? Никто не оспорит. Это действительно лучшая команда. И мое отношение, и дружба с дружбой, игра с Артемом Каркоцким в одной команде у тренера Баскова. Это, ребята, одно. И Басков с Артемом знают это лучше, чем кто-либо. Это одно. А второе – результат в конкретной работе. Этого результата, если уже оценивать хоккейный клуб «Динамо», я не увидел. А могли. Но это прошлое. И достижения преимущественно тех, кого сегодня в «Динамо» уже нет.

Разговор во Дворце Независимости длился почти три часа. Профильный вице-премьер по итогу поделилась подробностями. Наталья Петкевич поделилась ключевыми моментами совещания у Президента. Можно было предположить, и участники совещания подтвердили, что в закрытой части шел очень принципиальный и серьезный разговор. Поводом стал доклад председателя Комитета госконтроля. К услышанному Президент отнесся жестко. Звание «народной команды» или даже претензия на него накладывает обязательство соответствовать во всем. Прежде всего в близости к народу, в делах, мышлении и умении считать бюджетные деньги.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель Комитета государственного контроля, который доложил о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо». Вы знаете, что все хозяйственные субъекты, а это закрытое акционерное общество, подлежат проверке. Поэтому в результате проверки было выявлено ряд серьезных нарушений, учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами государственной поддержки и уделяется очень пристальное внимание. Было доложено о ряде серьезных недостатков, которые не остаются без внимания главы государства. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки, то есть целевые средства шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные со спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей. Что касается хоккейных функционеров, то они настроены на решение тех задач, которые поставил перед ними Президент – так, по крайней мере, сказали журналистам. И все они уверены, клуб идет правильным путем, но, согласны, нужны корректировки.

Дмитрий Басков, председатель наблюдательного совета ЗАО «Хоккейный клуб «Динамо-Минск»:

Для нас это совещание – новая мотивация достигать новых результатов. Что касается переговорных процессов, то действительно мы уже на протяжении двух недель ведем со всеми предполагаемыми кандидатами на должность и роль главного тренера. У нас есть объективно один тренер, на котором мы делаем свой акцент. Он как раз только недавно закончил розыгрыш Кубка Стэнли. И буквально на днях мы уже должны определиться, станет ли он новым главным тренером хоккейного клуба «Динамо».

Артем Каркоцкий, генеральный директор ЗАО «Хоккейный клуб «Динамо-Минск»:

Некоторые ведущие белорусы покинули клуб, но вектор направления по развитию общего белорусского хоккея и «Динамо» мы будем соблюдать, потому что молодые игроки… Когда-то же и Пинчук, и Мороз тоже были молодыми, делающими первые шаги. Они так же выросли и подошли к этапу, когда их карьера повернулась таким образом. Когда им пришлось принимать решение, ехать в другие лиги, потому что они уже и ментально, и физически окрепли. И это, на самом деле, главная цель и вектор развития наших хоккеистов.