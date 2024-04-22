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Военный аналитик: Беларусь изначально является целью для американского ядерного оружия

22 апреля 2024 17:47
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Военный аспект. Что происходит вокруг нас? Какой ответ Беларуси на недружественные милитари-жесты? Почему Военную доктрину и Концепцию национальной безопасности будем принимать коллегиально на ВНС? Эти вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Военный аналитик: Беларусь изначально является целью для американского ядерного оружия-1

Александр Алесин, независимый военный аналитик:
Большая ошибка считать, что мы только сейчас стали целью для американского ядерного оружия. N лет назад Клинтон проводил учения, здесь ему проводили учения, и в сценарии этого учения был удар по территории Беларуси. Причем он должен быть сделан для устрашения Российской Федерации. То есть Беларусь ни сном ни духом. Конфликт между США и Российской Федерацией. Но первый акт этого конфликта должен состоять в том, что по объектам Российской Федерации на территории Беларуси (это станция предупреждения о ракетном нападении и станция связи «Вилейка» подводного флота) были нанесены тактические ядерные удары.

То есть Беларусь изначально ввиду своего важного геополитического и стратегического положения является целью для американского ядерного оружия. И в общем, тактическое ядерное оружие на территории Польши ничего нового не прибавит. Единственное, что два таких прифронтовых государства, как Польша и Беларусь, действительно, в случае начала ядерного конфликта могут сгореть в этом ядерном огне.

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# Международная политика # Александр Алесин

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