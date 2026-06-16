Не менее 30 мостов в Минске отремонтируют до 2030 года
В Минске ведется масштабная работа по обновлению дорожной инфраструктуры: ключевые артерии города модернизируют в круглосуточном режиме. До 2030 года в столице капитально отремонтируют не менее 30 мостов, 26 из них уже успешно введены в эксплуатацию после обновления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас дорожные службы перешли в активную фазу работ на пересечении улицы Алибегова и проспекта Дзержинского. На этом путепроводе полностью меняют асфальт и восстанавливают гидроизоляцию. Именно защита от влаги спасает бетонные конструкции от разрушения.
По такой же схеме до конца октября в Минске обновят еще пять мостов и путепроводов. Параллельно идет капремонт и инфраструктуры для пешеходов – строители восстанавливают мост через Свислочь на улице Пулихова. Также идет ремонт входных групп подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Бобруйской и Ленинградской.
Иван Шаланкевич, директор ГП «Горавтомост»:
Выполняются работы по текущему ремонту подземного пешеходного перехода по улицам Бобруйская-Ленинградская возле вокзала. Работаем на объекте капитального ремонта пешеходного моста по улице Пулихова через реку Свислочь. Государственное предприятие «Горавтомост» занимается содержанием мостов, путепроводов, подземных пешеходных переходов и текущим ремонтом. Уборка от песка, смета, окраска поверхностей, оштукатуривание, мойка существующих павильонов.
Активно ремонтируют и дороги. Только за 2026 год в Минске запланировано обновить 1,9 миллиона квадратных метров полотна (подробности здесь). В итоге движение по столичным артериям станет комфортнее и безопаснее.