Не менее 30 мостов в Минске отремонтируют до 2030 года

В Минске ведется масштабная работа по обновлению дорожной инфраструктуры: ключевые артерии города модернизируют в круглосуточном режиме. До 2030 года в столице капитально отремонтируют не менее 30 мостов, 26 из них уже успешно введены в эксплуатацию после обновления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас дорожные службы перешли в активную фазу работ на пересечении улицы Алибегова и проспекта Дзержинского. На этом путепроводе полностью меняют асфальт и восстанавливают гидроизоляцию. Именно защита от влаги спасает бетонные конструкции от разрушения.