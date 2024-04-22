Руслан Косыгин: на Западе поставили задачу втянуть Беларусь в войну

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Несмотря на то, что мы четко определили, что Беларусь не должна вступить в войну, это однозначно, потому что для нашего государства это будет огромный удар, но нас все равно пытаются втянуть в эту войну. И это одна из тех задач, которые поставили перед собой западные партнеры. Почему? Втянув нас в войну, это будет еще один рычаг, который можно использовать для давления на нашего главу государства, на наше руководство и на всю нашу страну. Поэтому здесь нужно понимать, что цели и задачи западных партнеров одни – это дестабилизировать обстановку. Ее дестабилизировать можно в том числе за счет втягивания нас в войну, что, конечно же, для нашего государства недопустимо.

А что касается Украины, здесь четко надо понимать: вот то, что располагаются те войска и силы вдоль государственной границы со стороны Украины, это тоже огромный такой военный потенциал. И на сегодня перебросить его, в том числе с учетом безумного заявления Макрона, когда он говорит: можно часть сил и средств, в том числе из состава объединенных вооруженных сил НАТО или Национальных вооруженных сил Франции, разместить у государственной границы, чтобы группировку перебросить на юго-восток. Сегодня эта группировка, которая стоит у наших границ, довольно-таки мощная, которая представляет собой силу территориальной обороны, это воюющие войска. Как раз они и стоят, и Республика Беларусь в том числе обеспечивает фланг, тыл наших стратегических и военных союзников, Российской Федерации. В том числе сдерживая у наших границ группировку из состава территориальных войск, которые непосредственно у границы, до 18 тысяч, а вообще осуществляет охрану государственной границы и решение задач в центральной части Украины. Поэтому важно то, что было сказано главой государства, что Республика Беларусь не должна вступить в войну, но она своими действиями обеспечивает решение задач Российской Федерации, в том числе на линии боевого соприкосновения.

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