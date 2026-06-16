Интервью Лукашенко «Аль-Арабия» вызвало резонанс в крупнейших СМИ – вот что пишут мировые издания
Интервью Александра Лукашенко вызвало резонанс в международном экспертном сообществе и крупнейших СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заявления нашего Президента широко цитируют ведущие мировые медиа.
Давайте обратим внимание на географию этих изданий, что весьма показательно, а еще на акценты, на которых заостряют внимание своей аудитории эти самые СМИ.
В топе цитируемости, ожидаемо и предсказуемо, заявления белорусского лидера по украинскому вопросу. «Победа на поле боя не реалистична для обеих сторон», – эту мысль сегодня тиражирует британское информагентство Reuters, добавляя слова о том, что дальнейшая эскалация лишь ухудшит ситуацию.
Призыв Минска к мирному разрешению конфликта выносит в заголовок и авторитетное африканское издание. Нигерийский еженедельник Newswatch акцентирует внимание на словах о том, что «Россия и Украина должны пойти на компромисс, чтобы положить конец войне».
При этом американское Politico приводит слова Александра Лукашенко о том, что «белорусские войска не будут задействованы в конфликте на территории Украины». При этом издание заостряет внимание своих читателей на том, что белорусский лидер озвучивал эту позицию не единожды.
Что показательно, украинское интернет-издание Kyiv Independent приводит слова Александра Лукашенко о том, что «Беларусь не представляет военной угрозы для Украины». Что же до уже упомянутого заявления в адрес Зеленского, вот как эти слова белорусского лидера интерпретирует азербайджанское издание.
В них здесь увидели «политическое послание, направленное на предотвращение дальнейшей напряженности между Минском и Киевом». В такой же тональности сегодня высказываются и журналисты крупного британского издания.
Многие мировые СМИ сегодня транслируют позицию белорусского лидера и по ближневосточному вопросу. Так, малазийское издание приводит слова из интервью о том, что в этом регионе, как и на Украине, нет военного решения.
Большинство изданий, среди которых и эта китайская газета, сегодня приводят слова о возможной встрече белорусского лидера с Президентом США. При этом, дополняя это тезисом о том, что Дональд Трамп назвал Александра Лукашенко «высокоуважаемым» лидером.
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