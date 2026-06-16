Интервью Лукашенко «Аль-Арабия» вызвало резонанс в крупнейших СМИ – вот что пишут мировые издания

Давайте обратим внимание на географию этих изданий, что весьма показательно, а еще на акценты, на которых заостряют внимание своей аудитории эти самые СМИ.

Интервью Александра Лукашенко вызвало резонанс в международном экспертном сообществе и крупнейших СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заявления нашего Президента широко цитируют ведущие мировые медиа.

В топе цитируемости, ожидаемо и предсказуемо, заявления белорусского лидера по украинскому вопросу. «Победа на поле боя не реалистична для обеих сторон», – эту мысль сегодня тиражирует британское информагентство Reuters, добавляя слова о том, что дальнейшая эскалация лишь ухудшит ситуацию.

Призыв Минска к мирному разрешению конфликта выносит в заголовок и авторитетное африканское издание. Нигерийский еженедельник Newswatch акцентирует внимание на словах о том, что «Россия и Украина должны пойти на компромисс, чтобы положить конец войне».

При этом американское Politico приводит слова Александра Лукашенко о том, что «белорусские войска не будут задействованы в конфликте на территории Украины». При этом издание заостряет внимание своих читателей на том, что белорусский лидер озвучивал эту позицию не единожды.