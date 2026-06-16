Белорусские футбольные команды узнали соперников на старте квалификации еврокубков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне.
Белорусские футбольные команды узнали соперников на старте квалификации еврокубков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне.
Отечественный представитель в самом престижном клубном турнире старого света – Лиге чемпионов – «МЛ Витебск» сыграет с румынской дружиной «Университатя Крайова». Наши парни станут номинальными хозяевами первого матча, который состоится 7 или 8 июля. Ответная встреча пройдет через неделю.
В Лиге конференций нашу страну представят два коллектива. Минское «Динамо» начнет квалификацию противостоянием с «Силексом» из Северной Македонии. Борисовский БАТЭ померится силами с албанским «Эльбасани». Дебютные поединки в третьем по рангу клубном турнире Европы состоятся 9 июля, ответные – 16-го.
Время проведения матчей станет известно позднее.