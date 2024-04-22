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Булавко о Концепции нацбезопасности и Военной доктрине: мы показываем, что ответ будет всенародный

22 апреля 2024 17:13
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Военный аспект. Что происходит вокруг нас? Какой ответ Беларуси на недружественные милитари-жесты? Почему Военную доктрину и Концепцию национальной безопасности будем принимать коллегиально на ВНС? Эти вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Булавко о Концепции нацбезопасности и Военной доктрине: мы показываем, что ответ будет всенародный-1

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нынешняя редакция и Концепции национальной безопасности, и Военной доктрины носит комплексный характер. И если раньше интерес этих документов ограничивался узкими специалистами, скажем так, военными специалистами и теми, которые непосредственно занимаются вопросами обороны, то нынешняя редакция рассчитана и исходит из всенародного характера защиты нашей страны.

Кирилл Казаков, СТВ:
Мы боимся больше или мы боимся меньше? Как ваши слова интерпретировать?

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы не боимся, мы реально оцениваем обстановку. 

Анатолий Булавко:
Мои слова ни в коей мере вообще не надо интерпретировать – боимся, не боимся. Речь идет о том, что мы аккуратно, демонстрируя свою миролюбивую политику, показываем этими концептуальными документами то, что ответ будет самый решительный и всенародный. Поэтому о страхе речь абсолютно не идет.

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# Национальная безопасность # общество # Анатолий Булавко # Кирилл Казаков # Руслан Косыгин

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