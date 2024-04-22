Богодель: США выгоднее утилизировать боеприпасы, чем передавать их Украине

Военный аспект. Что происходит вокруг нас? Какой ответ Беларуси на недружественные милитари-жесты? Почему Военную доктрину и Концепцию национальной безопасности будем принимать коллегиально на ВНС? На эти вопросы ведущие вместе с пулом экспертов искали ответы на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

В Европе ПВО кончилось. Сегодня, когда разговаривали о том, что нужно поставить ПВО Украине, европейцы не стесняясь говорят, что у нас нет, у нас для себя уже нет. Может, конечно, лукавят, но в официальную прессу уходят именно эти заявления, что ПВО в Европе нет.