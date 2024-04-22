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Богодель: США выгоднее утилизировать боеприпасы, чем передавать их Украине

22 апреля 2024 17:54
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Военный аспект. Что происходит вокруг нас? Какой ответ Беларуси на недружественные милитари-жесты? Почему Военную доктрину и Концепцию национальной безопасности будем принимать коллегиально на ВНС? На эти вопросы ведущие вместе с пулом экспертов искали ответы на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:
В Европе ПВО кончилось. Сегодня, когда разговаривали о том, что нужно поставить ПВО Украине, европейцы не стесняясь говорят, что у нас нет, у нас для себя уже нет. Может, конечно, лукавят, но в официальную прессу уходят именно эти заявления, что ПВО в Европе нет.

Богодель: США выгоднее утилизировать боеприпасы, чем передавать их Украине-1

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:
Я думаю, они создают видимость, постоянно пытаются показать свою слабость. Опять все упирается в деньги. Получить очередную партию денег, чтобы что-то создавать, развивать и так далее. В США сегодня на складах находится более 4,5 миллиона кассетных боеприпасов, но они их утилизируют, потому что сегодня выгоднее в финансовом плане утилизировать, чем передавать эти боеприпасы в Украину.

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# Оружие и боеприпасы # общество # Кирилл Казаков # Андрей Богодель

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