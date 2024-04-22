Лукашенко – главе Минприроды: дерево может вырасти везде, растений должно быть больше

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я человек очень требовательный, выросший в деревне. И я привык бережно относиться не только к животным, но и к растениям, их должно быть больше, много должно быть. Возьми под свой контроль высаживание деревьев, как я говорю, на откосах дорог, в неудобицах, канавах и так далее. Везде может вырасти дерево, а через 80 лет это будет хороший лесоматериал, который будут использовать наши дети. Подробности.

Умение использовать исходные ресурсы и изыскивать их там, где другие не видят, Сергею Масляку предстоит продемонстрировать. Но для заводчанина нет ничего невозможного, сам так говорит. Есть ли еще что-то в белорусских недрах, покажет время и его работа, что на сегодня очевидно, у нового министра есть хорошее чувство юмора, желание работать и умение ценить то, что есть.