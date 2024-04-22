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Лукашенко – главе Минприроды: дерево может вырасти везде, растений должно быть больше

22 апреля 2024 18:20
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Переговорами с российскими гостями рабочий день Президента не ограничился. От министерских должностей до местной вертикали власти – Александр Лукашенко 22 апреля принял ряд кадровых решений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – главе Минприроды: дерево может вырасти везде, растений должно быть больше-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я человек очень требовательный, выросший в деревне. И я привык бережно относиться не только к животным, но и к растениям, их должно быть больше, много должно быть. Возьми под свой контроль высаживание деревьев, как я говорю, на откосах дорог, в неудобицах, канавах и так далее. Везде может вырасти дерево, а через 80 лет это будет хороший лесоматериал, который будут использовать наши дети. Подробности.

Умение использовать исходные ресурсы и изыскивать их там, где другие не видят, Сергею Масляку предстоит продемонстрировать. Но для заводчанина нет ничего невозможного, сам так говорит. Есть ли еще что-то в белорусских недрах, покажет время и его работа, что на сегодня очевидно, у нового министра есть хорошее чувство юмора, желание работать и умение ценить то, что есть.

Лукашенко – главе Минприроды: дерево может вырасти везде, растений должно быть больше-4

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Заводчан сложно испугать. Коллеги не поймут, если я скажу что-то другое. Только в нашей стране обычный парень, который вырос в обычном районе, в данном случае Заводской, пройдя определенные этапы своей жизни, может добиться каких-то результатов благодаря своей работе. А уже оценка моей работы – это дело вышестоящего руководства.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Сергей Масляк

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