Увеличилось количество разведывательных полётов НАТО – замкомандующего ВВС и войсками ПВО

Военный аспект. Что происходит вокруг нас? Какой ответ Беларуси на недружественные милитари-жесты? Почему Военную доктрину и Концепцию национальной безопасности будем принимать коллегиально на ВНС? Эти вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Эдуард Жмакин, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Десятки. Сейчас про сотни ничего не говорит. Если это будут уже сотни, то нужно делать соответствующие выводы. Это десятки вылетов, которые, в принципе, по одним и тем же маршрутам. Мы все знаем, уже составлено расписание, и мы уже понимаем, для чего они все это делают.