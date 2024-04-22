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Увеличилось количество разведывательных полётов НАТО – замкомандующего ВВС и войсками ПВО

22 апреля 2024 16:27
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Военный аспект. Что происходит вокруг нас? Какой ответ Беларуси на недружественные милитари-жесты? Почему Военную доктрину и Концепцию национальной безопасности будем принимать коллегиально на ВНС? Эти вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Увеличилось количество разведывательных полётов НАТО – замкомандующего ВВС и войсками ПВО-1

Алена Сырова, СТВ:
Сколько разведывательных полетов вы фиксируете? Вы говорите, увеличилось. Но в сравнении с чем?

Кирилл Казаков, СТВ:
Хотя бы приблизительную цифру. Десятки, сотни?

Увеличилось количество разведывательных полётов НАТО – замкомандующего ВВС и войсками ПВО-4

Эдуард Жмакин, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Десятки. Сейчас про сотни ничего не говорит. Если это будут уже сотни, то нужно делать соответствующие выводы. Это десятки вылетов, которые, в принципе, по одним и тем же маршрутам. Мы все знаем, уже составлено расписание, и мы уже понимаем, для чего они все это делают.

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# Национальная безопасность # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Эдуард Жмакин

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