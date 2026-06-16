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Лазуткин: сделку США и Ирана можно назвать капитуляцией Штатов

16 июня 2026 19:10
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Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ. 

Лазуткин: сделку США и Ирана можно назвать капитуляцией Штатов-2

Андрей Лазуткин, политолог: 
Трамп называет это победой, успокаивает рынки, обещает, что теперь нефть польется рекой. Но из условий сделки с Ираном вообще не ясно, что получат Штаты. Мир замер в ожидании, но «Занимательная политология» знает, что будет дальше. Нас ждет новая архитектура связей на Ближнем Востоке. А контуры этого будущего мира приоткрыл Александр Лукашенко в интервью «Аль-Арабия».

«Это должно касаться всех». Лукашенко выступил за всеобщее ядерное разоружение в мире.

Когда шла война во Вьетнаме, переговоры велись 10 лет, потому что американцы быстро поняли, что завязли, но долго искали способ сохранить лицо. Что-то похожее произошло у Трампа с Ираном, только за три месяца. Американскому избирателю так и не смогли объяснить, для чего была нужна война, и объясняют до сих пор.

Но вот с итогами все сложнее. По условиям сделки, Иран отказывается от военной ядерной программы, но сохранит обогащенный уран – такая ситуация длится минимум 10 лет со времен Обамы, никакой победы здесь нет. 

Лазуткин: сделку США и Ирана можно назвать капитуляцией Штатов-4

Андрей Лазуткин: 
Американцы получат доступ в Ормузский пролив, но до войны пролив был открыт, а теперь не ясно, кто будет его контролировать после открытия.

Санкции с Ирана тоже обещают снять, хотя санкции, как и в белорусском случае, вводились для смены власти и этого никто не скрывал. Но ничего подобного в Иране не произошло, наоборот, власть аятолл и КСИР усилилась, а теперь они получат финансовые ресурсы. 

Сверх этого, американцы с союзниками обещают инвестировать в Иран 300 миллиардов долларов. Сумма может быть меньше, но, по сути, это репарации за ущерб. 

Лазуткин: сделку США и Ирана можно назвать капитуляцией Штатов-6

Андрей Лазуткин: 
И тогда сделка выглядит уже не как сделка, а как выход Штатов из войны. Это можно даже назвать капитуляцией. Особенно если Иран вместе с Оманом будут брать плату за проход судов – а это 20 % мирового экспорта нефти плюс сжиженный газ и сухогрузы. То есть, кроме экспорта своей нефти, Иран получит доход от чужого транзита.

Так по крупицам строится новая архитектура глобальной безопасности, что напоминает экзамен в школе: если прошел проверку на прочность, получил высокую оценку – можешь претендовать на высокую позицию.

И сегодня все региональные игроки и глобальные государства, такие как Штаты и Китай, через локальные кризисы пытаются прощупать границы сфер влияния.

Подробнее в видео.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Андрей Лазуткин # Международная политика

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