Лазуткин: сделку США и Ирана можно назвать капитуляцией Штатов

Андрей Лазуткин, политолог:

Трамп называет это победой, успокаивает рынки, обещает, что теперь нефть польется рекой. Но из условий сделки с Ираном вообще не ясно, что получат Штаты. Мир замер в ожидании, но «Занимательная политология» знает, что будет дальше. Нас ждет новая архитектура связей на Ближнем Востоке. А контуры этого будущего мира приоткрыл Александр Лукашенко в интервью «Аль-Арабия».

«Это должно касаться всех». Лукашенко выступил за всеобщее ядерное разоружение в мире.

Когда шла война во Вьетнаме, переговоры велись 10 лет, потому что американцы быстро поняли, что завязли, но долго искали способ сохранить лицо. Что-то похожее произошло у Трампа с Ираном, только за три месяца. Американскому избирателю так и не смогли объяснить, для чего была нужна война, и объясняют до сих пор.

Но вот с итогами все сложнее. По условиям сделки, Иран отказывается от военной ядерной программы, но сохранит обогащенный уран – такая ситуация длится минимум 10 лет со времен Обамы, никакой победы здесь нет.