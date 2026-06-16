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ХК «Динамо-Минск» начнет новый сезон КХЛ домашним матчем с нижегородским «Торпедо» 7 сентября

16 июня 2026 18:32
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Континентальная хоккейная лига представила полный календарь предстоящего сезона. «Зубры» стартуют дома – 7 сентября наши парни примут нижегородское «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как и в минувшем розыгрыше, каждый из 22 клубов ожидают по 68 поединков в «регулярке». Самая продолжительная выездная серия случится в ноябре – дружина отправится в шестиматчевое турне, при этом в декабре не проведет ни одной гостевой дуэли – играть будем исключительно на «Минск-Арене». Финиширует гладкий чемпионат для наших «динамовцев» 20 марта встречей с одноклубниками из Москвы.

Через три дня стартует плей-офф Кубка Гагарина, который продлится ровно два месяца. В первом раунде команды сразятся по стандартной схеме в рамках конференций, а начиная с четвертьфиналов пары будут формироваться по сводной таблице оставшихся участников розыгрыша. 

В течение сезона запланированы две международные паузы – на Кубок Первого канала и Неделю звезд хоккея, которая пройдет в белорусской столице в феврале 2027 года. 

# Хоккей # ХК Динамо-Минск

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