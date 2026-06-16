ХК «Динамо-Минск» начнет новый сезон КХЛ домашним матчем с нижегородским «Торпедо» 7 сентября

Континентальная хоккейная лига представила полный календарь предстоящего сезона. «Зубры» стартуют дома – 7 сентября наши парни примут нижегородское «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как и в минувшем розыгрыше, каждый из 22 клубов ожидают по 68 поединков в «регулярке». Самая продолжительная выездная серия случится в ноябре – дружина отправится в шестиматчевое турне, при этом в декабре не проведет ни одной гостевой дуэли – играть будем исключительно на «Минск-Арене». Финиширует гладкий чемпионат для наших «динамовцев» 20 марта встречей с одноклубниками из Москвы.

Через три дня стартует плей-офф Кубка Гагарина, который продлится ровно два месяца. В первом раунде команды сразятся по стандартной схеме в рамках конференций, а начиная с четвертьфиналов пары будут формироваться по сводной таблице оставшихся участников розыгрыша.