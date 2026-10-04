Новости по тегу #Александр Алесин

«Президент неоднократно говорил, что сейчас трудное время, но время больших возможностей».
«Они будут требовать деньги на построение этой системы, которая в ближайшие 30 лет не будет построена».
«Эта стена якобы нужна всем, но выгоду от нее получают только те, кто находится рядом».
«Ничто не так способствует воровству, как строительство, перевозка мусора и, в общем, другие подобные работы», – поделился Александр Алесин.
Смотрите 19 октября в 22:00 на РТР-Беларусь.
«У Беларуси есть чем ответить. Я думаю, что этих мер будет достаточно, чтобы охладить наиболее горячие головы на Западе», – сказал военный эксперт.
Стратегия России и Украины, ход переговоров делегаций. Что происходит в регионе и какой стратегии придерживаются две стороны конфликта? На площадке собрались эксперты, чтобы обсудить, какова роль Беларуси и почему посылаемые нами сигналы игнорируются милитаристской Европой.
«Это прежде всего для мирового общественного мнения».
«Мы помним недавний визит в Республику Беларусь руководства Пакистана, где были широкие очень экономические соглашения парафированы».
Смотрите «САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь» в воскресенье, 4 мая, в 22:00.
Что стоит за угрозами Макрона? Реально ли провести переговоры по Украине в Беларуси? На что рассчитывает Трамп? Почему после снятия санкций нам может быть тяжело? И как изменится мировая система безопасности? Разбирались спикеры ток-шоу «По существу».
«Какой может быть компромисс у России с Украиной и Соединенными Штатами при таких ставках?»
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