Прямой эфир

Новости по тегу #Александр Алесин

Почему Лукашенко акцентирует внимание на отношениях с Россией? Рассказал военный эксперт
04 октября 2026 18:10

Почему Лукашенко акцентирует внимание на отношениях с Россией? Рассказал военный эксперт

Алесин: полностью накрыть Европу «Железным куполом» невозможно
19 октября 2025 19:46

Алесин: полностью накрыть Европу «Железным куполом» невозможно

Стена дронов угрожает полётам гражданской авиации над Европой – аналитики о планах ЕС
19 октября 2025 19:39

Стена дронов угрожает полётам гражданской авиации над Европой – аналитики о планах ЕС

Польша открыла способ выколачивания денег из ЕС! Военный эксперт о реальной задаче «Восточного щита»
19 октября 2025 19:14

Польша открыла способ выколачивания денег из ЕС! Военный эксперт о реальной задаче «Восточного щита»

Запад возводит новый «железный занавес» – кому это нужно и для чего? Обсудим в ток-шоу «Мнения»
18 октября 2025 16:02

Запад возводит новый «железный занавес» – кому это нужно и для чего? Обсудим в ток-шоу «Мнения»

Рютте планирует увеличить оборонный расход до 5% ВВП – Алесин прокомментировал дорогой план НАТО
10 июня 2025 16:53

Рютте планирует увеличить оборонный расход до 5% ВВП – Алесин прокомментировал дорогой план НАТО

Почему информационные вбросы стали мощным военным оружием и как продолжится политическая борьба в Польше? Обсудили эксперты
02 июня 2025 18:34

Почему информационные вбросы стали мощным военным оружием и как продолжится политическая борьба в Польше? Обсудили эксперты

Для чего Россия проводит «тупиковые переговоры с украинцами»? Мнение независимого военного эксперта
02 июня 2025 17:15

Для чего Россия проводит «тупиковые переговоры с украинцами»? Мнение независимого военного эксперта

Беларусь несёт ущерб из-за конфликта Индии и Пакистана – Алесин
04 мая 2025 19:49

Беларусь несёт ущерб из-за конфликта Индии и Пакистана – Алесин

Чем грозит миру рост напряжённости между Индией и Пакистаном? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
03 мая 2025 18:39

Чем грозит миру рост напряжённости между Индией и Пакистаном? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Мирные инициативы, заявления Макрона и планы Трампа – геополитическую обстановку разобрали эксперты
10 марта 2025 19:12

Мирные инициативы, заявления Макрона и планы Трампа – геополитическую обстановку разобрали эксперты

Трампу будет тяжело отмыться от своих обещаний – Алесин о возможных переговорах США и России
10 марта 2025 17:36

Трампу будет тяжело отмыться от своих обещаний – Алесин о возможных переговорах США и России