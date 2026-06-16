ХК «Минск» удвоил перевес в финальной серии женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве

Клуб «Минск» упрочил преимущество в финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женских команд. Борьбу за главный трофей национального первенства столичная команда ведет со смолевичской «Викторией», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второй поединок прошел на стадионе в Парке Горького. Хозяйки поля полностью контролировали ход дуэли и со старта противостояния громко заявили о своих амбициях на успех. Они четыре раза поразили ворота своих оппоненток. Те, в свою очередь, смогли ответить лишь раз. Итоговый результат встречи – 4:1. В понедельник минчанки также были сильнее, но с более скромными цифрами – 1:0. В следующий раз коллективы сыграют в предстоящую субботу, 20 июня.

Параллельно бронзовые медали чемпионата оспаривают барановичский «Текстильщик» и гродненский «Ритм». После двух матчей в Брестской области в серии установился паритет – 1:1.