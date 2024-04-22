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Пётр Петровский: Беларусь находится в ситуации полублокады

22 апреля 2024 16:10
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Военный аспект. Что происходит вокруг нас? Какой ответ Беларуси на недружественные милитари-жесты? Почему Военную доктрину и Концепцию национальной безопасности будем принимать коллегиально на ВНС? Эти вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Пётр Петровский: Беларусь находится в ситуации полублокады-1

Петр Петровский, политолог:
Наша страна сейчас живет в момент не только мобилизации для обеспечения безопасности, но и для обеспечения экономики, народного хозяйства в достаточно сложный период. Мы находимся в ситуации полублокады, потому что на белорусско-польской границе один погранпереход на сегодня работает, резко сокращаются погранпереходы на литовско-белорусской границе. Ходят слухи, что они вообще хотят перекрыть границу. Белорусско-латвийская граница тоже, только один погранпереход сегодня имеет место быть. То есть создают все предпосылки для того, чтобы полностью заблокировать нас с этой стороны. Другой момент – это та санкционная агрессия, которая сегодня против нас организована со стороны коллективного Запада. И понятно, что мы обязаны реагировать на подобные вызовы соответствующе. То есть мобилизационный тип экономики. Это не значит, что мы должны снаряды производить. Это значит, что должна быть жесткая дисциплина. И мы должны быть готовыми производить то количество продукции, которое нам нужно, и, более того, импортозамещать те технологии, которые нам необходимы, доступ к которым нам пытаются закрыть в максимально быстрые сроки.

Кирилл Казаков, СТВ:
Ты про понятие блокады сказал, я тебе честно скажу, никто об этом официально особо не говорил. Мы вроде как не в блокаде. У нас, смотри, автобусы в Варшаву ходят, в Вильнюс ходят, самолетами можно, хоть через Москву, в Европу улететь.

Пётр Петровский: Беларусь находится в ситуации полублокады-4

Петр Петровский:
Давай вспомним то интервью Муравейко, которое так сделало шороха на территории Литовской Республики, хотя на самом-то деле заурядное интервью и базировалось на принципах международного права, где просто он объяснил, что с точки зрения международного права блокада государства равна объявлению войны. И когда это прозвучало, литовские чиновники немножко обалдели: что это было? Хотя сами не читали те договоры, которые сами подписывали, когда вступали в Европейский союз. Мало того, что наша блокада – это блокада транзитов в Калининградскую область. А обеспечение транзита российского в Калининградскую область и назад литовская сторона взяла на себя обязательство обеспечивать, а в случае необеспечения соответствующие меры принимаются, вплоть до непризнания Литвы как части Европейского союза, потому что это было условие вступления в ЕС.

# Международная политика # Петр Петровский # Кирилл Казаков

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