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Новости по тегу #Руслан Косыгин

Единый щит от кибератак – что предложила белорусская сторона на заседании ПА ОДКБ в Москве?
20 апреля 2026 17:02

Единый щит от кибератак – что предложила белорусская сторона на заседании ПА ОДКБ в Москве?

Парламентарии Беларуси и Алжира обсудили перспективы развития сотрудничества
30 января 2026 17:04

Парламентарии Беларуси и Алжира обсудили перспективы развития сотрудничества

Белорусские парламентарии примут участие в мероприятиях ПА ОДКБ
08 декабря 2025 05:52

Белорусские парламентарии примут участие в мероприятиях ПА ОДКБ

Командировка Лукашенко продолжается! О деталях сотрудничества со странами Африки рассказали эксперты
04 декабря 2025 16:52

Командировка Лукашенко продолжается! О деталях сотрудничества со странами Африки рассказали эксперты

Саммит в Бишкеке, функции ОДКБ и враги НАТО. Кто поможет Беларуси в случае угрозы – обсудили в ток-шоу
24 ноября 2025 19:20

Саммит в Бишкеке, функции ОДКБ и враги НАТО. Кто поможет Беларуси в случае угрозы – обсудили в ток-шоу

«У нас создана уникальная система». Косыгин рассказал, почему ОДКБ – это не только оружие, но ещё и сила закона
24 ноября 2025 17:09

«У нас создана уникальная система». Косыгин рассказал, почему ОДКБ – это не только оружие, но ещё и сила закона

Как противостоять вызовам и угрозам в современном мире? Косыгин – о важности ОДКБ
24 ноября 2025 16:34

Как противостоять вызовам и угрозам в современном мире? Косыгин – о важности ОДКБ

Бюджет воюющей страны. Зачем Запад увеличивает расходы на оборону?
14 сентября 2025 16:57

Бюджет воюющей страны. Зачем Запад увеличивает расходы на оборону?

Косыгин: всё, что происходит со стороны европейцев – это нежелание искать компромиссы
25 августа 2025 19:58

Косыгин: всё, что происходит со стороны европейцев – это нежелание искать компромиссы

Косыгин: Беларусь говорит о благосостоянии народа, а Запад – только о войне
25 августа 2025 17:21

Косыгин: Беларусь говорит о благосостоянии народа, а Запад – только о войне

Что политики ЕС хотят оставить будущему поколению? Ответил Косыгин
09 августа 2025 13:37

Что политики ЕС хотят оставить будущему поколению? Ответил Косыгин

Почему информационные вбросы стали мощным военным оружием и как продолжится политическая борьба в Польше? Обсудили эксперты
02 июня 2025 18:34

Почему информационные вбросы стали мощным военным оружием и как продолжится политическая борьба в Польше? Обсудили эксперты