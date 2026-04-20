Новости по тегу #Руслан Косыгин

В 2026 году Парламентской ассамблее ОДКБ исполняется 20 лет. Все это время шло формирование единого правового пространства. Работа по сближению национальных законодательств в оборонной сфере остается актуальной и сейчас. Это ключевой вопрос нынешней международной встречи в Москве.
Беларусь и Алжир планируют реализовать совместные проекты в промышленности, аграрном секторе, фармацевтике, банковском деле. Детали обсудили в ходе первого в истории визита белорусских парламентариев в Алжир.
Наша делегация во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко уже прибыла в Москву.
Без трудностей, конечно, не обходится. Одни продиктованы колониальным прошлым африканских государств – к выбору партнеров они подходят настороженно. Другие сложности – географические: логистика дорогая.
Блок ради мира. Как ОДКБ повышает статус актуального взаимодействия, кто может стать новым генсеком Альянса? Что в повестке саммита в Бишкеке? И какова военно-политическая обстановка на западных рубежах организации?
«Практически ежегодно мы проводим совместные мероприятия в рамках подготовки наших сил, где мы решаем, наверное, одну из главных задач».
«Но и главное – это понять, что противостоять сегодняшним вызовам и угрозам в современном мире можно и нужно лишь только в составе какой-то организации».
Учения серии «Запад» – это не вызов миру, а зеркало собственной безопасности. С 2017-го Беларусь и Россия оттачивали взаимодействие штабов и совершенствовали систему управления.
«Евросоюз продолжает продвигать эту тему стратегического поражения России и ослабления ее. И подготовки к войне под лозунг «угроза с Востока». Причем они понимают, что пока идет война на территории Украины, они имеют возможность подготовиться».
«Наш Президент говорит о развитии нашей экономики, в том числе в рамках экономических союзов».
По мнению экспертов главой государства обозначены четкие перспективы развития различных политических процессов.
Стратегия России и Украины, ход переговоров делегаций. Что происходит в регионе и какой стратегии придерживаются две стороны конфликта? На площадке собрались эксперты, чтобы обсудить, какова роль Беларуси и почему посылаемые нами сигналы игнорируются милитаристской Европой.
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