Прямой эфир

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны

23 июля 2020 20:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Зарплаты, занятость, цены. Александр Лукашенко ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом Президент заявил 23 июля на совещании с экономическим блоком Совета министров.

Интересы человека остаются главным приоритетом при принятии любого управленческого решения. Глава государства нацеливает власть любого уровня на более активную работу с гражданами. Евгений Пустовой продолжит тему.

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны-1

Сегодня во Дворце Независимости собралось руководство экономического блока страны. Это встречу еще на прошлой неделе на совещании с банкирами анонсировал глава государства. Губернаторы сверяют сельхозсводки, министры уточняют цифры.

Но в начале разговора все финансовые показатели в сторону. Президент акцентирует внимание на переживаниях простых людей.

Президент Беларуси: «Началась «политическая пандемия». Но вряд ли это для кого-то неожиданность»

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны-4

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны-6

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
Совещание по экономике, однако Президент заостряет внимание на многие аспекты, в том числе на отдельное направление государственной политики – работу с обращениями граждан.

Как необходимо разговаривать с людьми, иллюстрирует вот эта фотография. Никакое онлайн-общение не может заменить живого участия чиновников в жизни обычных белорусов. 

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны-9

Александр Лукашенко – доверенным лицам: я должен ответить на те вопросы, которые наши люди задают вам на встречах

22 июля Президент встречался со своими доверенными лицами. С собой во Дворец Независимости они принесли проблемы людей. Задача стояла в том числе провести мониторинг обращений.

Читайте также:

Александр Лукашенко: работа всех государственных служащих – идти к людям и с ними разговаривать

Александр Лукашенко: экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился. А мы работаем

Президент Беларуси: «Небывалый урожай, такого никогда не было в истории Беларуси»

Как пример – встречи в регионах и на предприятиях.

Посмотрите, как горожане провожали Президента после визита в Гомель

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны-12

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны-14

Евгений Пустовой:
Но об этом стримы в своих мессенджерах блогеры делать не будут – картинка не та, заказчика не удовлетворит.

«Это ж не дело – оскорбление за оскорблением». Александр Лукашенко требует решительно реагировать на деструктив в СМИ

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны-17

2020 год для аграриев действительно хлебный. Даже рапс уродил больше обычного. И это не на самых плодородных почвах Беларуси.

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны-20

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны-22

Леонид Хлебник, комбайнер ОАО «Ружаны-Агро»:
Отличный этот год и обижаться не на что. Не знаю, как дальше, но начал нормально. Радует. Чтобы так и дальше было, было бы отлично.

Президент Беларуси: «Смотрите за качеством уборки. Спуску, мужики, не будет»

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны-25

Евгений Пустовой:
Электоральная кампания продолжается, а в Беларуси еще и уборочная. Если бы постоянно оглядывались на все вызовы этого года, то такого хлеба не вырастили бы.

«Красная нить» совещания 23 июля – предельно открытый разговор с людьми. В таком русле сегодня глава государства обращается ко всем белорусам. Еще раз объяснил, почему в стране не вводили диктатуру бездумного карантина. Если коротко, то, во-первых, как оказалось, нецелесообразно; во-вторых, убийственно для экономики.

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны-28

Беларусь критиковали за свои подходы к борьбе с коронавирусом. А мы провели посевную и не остановили конвейеры. В итоге прогнозы международных финансовых институтов провалились. Хотя наша открытая экономика зависит от падения ВВП в России, Еврозоне и Китае. Но склады продукции разгружаются, экспорт, пусть и не быстро, но растет, падения ВВП нет.

Читайте также:

Президент Беларуси: «У нас созданы все условия для полноценного и безопасного отдыха»

Премьер-министр Беларуси: мы потеряли в ВВП гораздо меньше, чем наши страны-соседи с более сильными экономиками

Александр Лукашенко: вы знаете, какая это адская работа – отвечать за чужих детей? Некоторые из них 1000 рублей не получают

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны-31

Евгений Пустовой:
Некоторые страны прогнозировали падение своего ВВП до 10 %. Перестраховались, несмотря на углеводородную подпитку. У нас в арсенале «прививка» одна – работать. Приоритет: зарплаты, занятость и цены.

Президент Беларуси: «Я поддерживаю медиков, которые советуют в этом году отдыхать только в Беларуси»

На контроле Президента и зарплаты, и цены, а все необоснованные увольнения мониторит КГК. Четкое требование главы государства: людей не бросать, а помогать тем, кто действительно работает.

Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны-34

Грамотное распределение ресурсов дало результат. На льготы, надбавки, рассрочки, арендные каникулы затратили около полумиллиарда рублей. Но по некоторым статьям суммы далеко не исчерпаны.

Роман Головченко: экономика не останавливалась. Наибольший объём средств потребовался на доплаты

Остаться на уровне 2019 года – это самый простой сценарий. А вообще, стоит задача прирасти хотя бы немного. Пандемия не в счет. Комплексная оценка правительству Головченко будет дана в конце года. А сейчас задача просто работать. Ведь, как известно, что посеешь, то и пожнешь.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Роман Головченко # Леонид Хлебник # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Можно ли хранить велосипед в подъезде или подвале? Рассказываем, как не получить штраф
23 июля 2020 20:41

Можно ли хранить велосипед в подъезде или подвале? Рассказываем, как не получить штраф

Участок улицы Тимирязева в Минске планируют расширить
23 июля 2020 20:40

Участок улицы Тимирязева в Минске планируют расширить

Президент Беларуси: «Смотрите за качеством уборки. Спуску, мужики, не будет»
23 июля 2020 18:49

Президент Беларуси: «Смотрите за качеством уборки. Спуску, мужики, не будет»