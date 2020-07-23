Интересы человека во главе принятия решений. О чём говорил Президент на совещании с экономическим блоком страны

Новости Беларуси. Зарплаты, занятость, цены. Александр Лукашенко ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент заявил 23 июля на совещании с экономическим блоком Совета министров. Интересы человека остаются главным приоритетом при принятии любого управленческого решения. Глава государства нацеливает власть любого уровня на более активную работу с гражданами. Евгений Пустовой продолжит тему.

Сегодня во Дворце Независимости собралось руководство экономического блока страны. Это встречу еще на прошлой неделе на совещании с банкирами анонсировал глава государства. Губернаторы сверяют сельхозсводки, министры уточняют цифры. Но в начале разговора все финансовые показатели в сторону. Президент акцентирует внимание на переживаниях простых людей. Президент Беларуси: «Началась «политическая пандемия». Но вряд ли это для кого-то неожиданность»

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:

Совещание по экономике, однако Президент заостряет внимание на многие аспекты, в том числе на отдельное направление государственной политики – работу с обращениями граждан. Как необходимо разговаривать с людьми, иллюстрирует вот эта фотография. Никакое онлайн-общение не может заменить живого участия чиновников в жизни обычных белорусов.

Евгений Пустовой:

Но об этом стримы в своих мессенджерах блогеры делать не будут – картинка не та, заказчика не удовлетворит. «Это ж не дело – оскорбление за оскорблением». Александр Лукашенко требует решительно реагировать на деструктив в СМИ

2020 год для аграриев действительно хлебный. Даже рапс уродил больше обычного. И это не на самых плодородных почвах Беларуси. 30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

Леонид Хлебник, комбайнер ОАО «Ружаны-Агро»:

Отличный этот год и обижаться не на что. Не знаю, как дальше, но начал нормально. Радует. Чтобы так и дальше было, было бы отлично. Президент Беларуси: «Смотрите за качеством уборки. Спуску, мужики, не будет»

Евгений Пустовой:

Электоральная кампания продолжается, а в Беларуси еще и уборочная. Если бы постоянно оглядывались на все вызовы этого года, то такого хлеба не вырастили бы. «Красная нить» совещания 23 июля – предельно открытый разговор с людьми. В таком русле сегодня глава государства обращается ко всем белорусам. Еще раз объяснил, почему в стране не вводили диктатуру бездумного карантина. Если коротко, то, во-первых, как оказалось, нецелесообразно; во-вторых, убийственно для экономики.

Евгений Пустовой:

Некоторые страны прогнозировали падение своего ВВП до 10 %. Перестраховались, несмотря на углеводородную подпитку. У нас в арсенале «прививка» одна – работать. Приоритет: зарплаты, занятость и цены. Президент Беларуси: «Я поддерживаю медиков, которые советуют в этом году отдыхать только в Беларуси» На контроле Президента и зарплаты, и цены, а все необоснованные увольнения мониторит КГК. Четкое требование главы государства: людей не бросать, а помогать тем, кто действительно работает.