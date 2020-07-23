Президент Беларуси: «Я поддерживаю медиков, которые советуют в этом году отдыхать только в Беларуси»

Новости Беларуси. Борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету Беларуси в полмиллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Человек всегда важнее денег. Благодаря нашим общим усилиям отечественная система здравоохранения справилась. Количество заболевших снижается. Я имею в виду не протестированных, а реально заболевших.

Есть страны, где вводят повторные ограничительные меры. То есть людей заперли, ввели комендантский час, открыли и получили новый всплеск болезни, пришлось снова запирать в квартирах.

Президент Беларуси: «У нас созданы все условия для полноценного и безопасного отдыха»

Поэтому во избежание второй волны (не дай бог, конечно) я поддерживаю медиков, которые советуют в этом году отдыхать только в Беларуси.