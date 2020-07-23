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Президент Беларуси: «Я поддерживаю медиков, которые советуют в этом году отдыхать только в Беларуси»

23 июля 2020 17:27
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Новости Беларуси. Борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету Беларуси в полмиллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июля провел совещание с руководством экономического блока страны.

Президент Беларуси: «Я поддерживаю медиков, которые советуют в этом году отдыхать только в Беларуси»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Человек всегда важнее денег. Благодаря нашим общим усилиям отечественная система здравоохранения справилась. Количество заболевших снижается. Я имею в виду не протестированных, а реально заболевших.

Есть страны, где вводят повторные ограничительные меры. То есть людей заперли, ввели комендантский час, открыли и получили новый всплеск болезни, пришлось снова запирать в квартирах.

Президент Беларуси: «У нас созданы все условия для полноценного и безопасного отдыха»

Поэтому во избежание второй волны (не дай бог, конечно) я поддерживаю медиков, которые советуют в этом году отдыхать только в Беларуси.

Президент Беларуси: «Я поддерживаю медиков, которые советуют в этом году отдыхать только в Беларуси»-4

Я уже предупредил: мы никому ничего не запрещаем, куда угодно поезжайте, но по возвращении в страну сядете на карантин за свой счет. Со всеми вытекающими последствиями.

Мы создали идеальные условия для отдыха в своей стране. Надо поездить по Беларуси, надо хотя бы узнать, что такое Нарочь, Браславские озера, Березинский заповедник, Беловежская пуща, побывать на Днепре, Припяти, Немане, Соже, что такое Полесье посмотреть. Чудесные места. И я уверен, что в следующем году, когда будет все очень хорошо в мире, половина не поедут за пределы страны и будут отдыхать здесь. И это дешевле обойдется.

Президент Беларуси: «Я поддерживаю медиков, которые советуют в этом году отдыхать только в Беларуси»-7

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# Государственная политика в сфере туризма # Туризм # Александр Лукашенко # Фотофакт

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