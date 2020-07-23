Можно ли хранить велосипед в подъезде или подвале? Рассказываем, как не получить штраф

Так, велосипед нельзя парковать в подъезде, тамбуре или подвале. Чтобы не получить штраф (а он, кстати, может достигать 800 рублей), «железного коня» нужно загонять в квартиру. Для тех, кто живет в частном доме – на его территорию.

Эти простые правила позволяют уберечь имущество от краж. К слову, в Минске за 2020 год было украдено 190 велосипедов.