Можно ли хранить велосипед в подъезде или подвале? Рассказываем, как не получить штраф

Новости Беларуси. Милиция проверяет, как минчане хранят свой двухколесный транспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Милиция проверяет, как минчане хранят свой двухколесный транспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, велосипед нельзя парковать в подъезде, тамбуре или подвале. Чтобы не получить штраф (а он, кстати, может достигать 800 рублей), «железного коня» нужно загонять в квартиру. Для тех, кто живет в частном доме – на его территорию.
Эти простые правила позволяют уберечь имущество от краж. К слову, в Минске за 2020 год было украдено 190 велосипедов.
Олег Ганестов, старший участковый инспектор УВД Заводского района:
Ежедневно сотрудники милиции выходят в рейд, проверяют правила хранения велосипедов. Если устанавливают нарушение, то в ЖЭС вносят предписание или представление.