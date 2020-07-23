Прямой эфир

Можно ли хранить велосипед в подъезде или подвале? Рассказываем, как не получить штраф

23 июля 2020 20:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Милиция проверяет, как минчане хранят свой двухколесный транспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Можно ли хранить велосипед в подъезде или подвале? Рассказываем, как не получить штраф-1

Так, велосипед нельзя парковать в подъезде, тамбуре или подвале. Чтобы не получить штраф (а он, кстати, может достигать 800 рублей), «железного коня» нужно загонять в квартиру. Для тех, кто живет в частном доме – на его территорию.

Эти простые правила позволяют уберечь имущество от краж. К слову, в Минске за 2020 год было украдено 190 велосипедов.

Можно ли хранить велосипед в подъезде или подвале? Рассказываем, как не получить штраф-4

Олег Ганестов, старший участковый инспектор УВД Заводского района:
Ежедневно сотрудники милиции выходят в рейд, проверяют правила хранения велосипедов. Если устанавливают нарушение, то в ЖЭС вносят предписание или представление.

# Велосипед # общество # Олег Ганестов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Участок улицы Тимирязева в Минске планируют расширить
23 июля 2020 20:40

Участок улицы Тимирязева в Минске планируют расширить

Президент Беларуси: «Смотрите за качеством уборки. Спуску, мужики, не будет»
23 июля 2020 18:49

Президент Беларуси: «Смотрите за качеством уборки. Спуску, мужики, не будет»

Александр Лукашенко: вы знаете, какая это адская работа – отвечать за чужих детей? Некоторые из них 1000 рублей не получают
23 июля 2020 18:48

Александр Лукашенко: вы знаете, какая это адская работа – отвечать за чужих детей? Некоторые из них 1000 рублей не получают