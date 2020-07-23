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Участок улицы Тимирязева в Минске планируют расширить

23 июля 2020 20:40
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Новости Беларуси. На участке от Нарочанской до МКАД улицу Тимирязева планируют расширить. Сейчас идет разработка проекта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участок улицы Тимирязева в Минске планируют расширить-1

По задумке, улица должна превратиться в большую магистраль с шестью полосами и разделительной зоной. На это уйдет примерно четыре года. После реконструкции существующие подземные пешеходные переходы продлят, а также построят еще один дополнительный.

Данная реконструкция станет последним этапом соединения улицы Тимирязева с кольцевой.

Участок улицы Тимирязева в Минске планируют расширить-4

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Там также строится новый микрорайон. В связи с этим будет устроено разворотное кольцо автобусов, троллейбусов. Подземные переходы будут уже современнее сделаны, с уширением, в том числе и сама улица – она уже станет достаточно скоростной, также магистралью, артерией для выезда из города.

Параллельно разрабатывается проект самого длинного путепровода столицы. Он проходит над железнодорожными путями в районе станции «Минск-Товарный» и соединяет проспект Жукова с Аэродромной. Данную конструкцию планируют полностью обновить.

# Улицы Минска # общество # Александр Ярошик # Фотофакт

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