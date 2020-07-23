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«Это ж не дело – оскорбление за оскорблением». Александр Лукашенко требует решительно реагировать на деструктив в СМИ

23 июля 2020 18:26
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Новости Беларуси. Несмотря на электоральную кампанию, Александр Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в средствах массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И речь не только об электронных, но и о традиционных СМИ, например, газетах.  

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«Это ж не дело – оскорбление за оскорблением». Александр Лукашенко требует решительно реагировать на деструктив в СМИ-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Конечно, меня удивляет в последнее время работа Администрации Президента, пресс-секретаря, думаю, и Наталья Ивановна могла бы на это пристальнее посмотреть. У нас даже достукались – мы всё: интернет, интернет...

Посмотрите на бумажные СМИ. Я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую «Комсомольскую правду» в Беларуси. Уже скоро в желтизну превратится. Видите ли, руководитель их, сидя в Москве, не то в Кремле, выступил с заявлением, и началась тенденциозная подача информации. Пускай поедут в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай. Небывалый урожай на полях сегодня стоит. Снимите, расскажите, сфотографируйте комбайнера-тысячника. У нас уже за три дня тысячники появились. Расскажите об этих простых людях  работягах, которые кормят страну. Все ж завтра побегут в магазины, эти писаки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям.

«Это ж не дело – оскорбление за оскорблением». Александр Лукашенко требует решительно реагировать на деструктив в СМИ-4

Слушайте, мы хозяева в этой стране. Выполняйте свои обязанности. Не можете – скажите, что вы не можете. Будут другие этим заниматься. Да и в правительстве у нас, в Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды Президента. Что это за отношение к стране? BBC, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь. Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы.

Повторять больше не буду, несмотря на то что мы вошли в этот сложный электоральный период. Это ж не дело – оскорбление за оскорблением. Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети.

«Это ж не дело – оскорбление за оскорблением». Александр Лукашенко требует решительно реагировать на деструктив в СМИ-7

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# СМИ Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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