Как начать много зарабатывать? Психолог назвала всего одно условие

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Юлия Казацкая, наставник команды «Но...», психолог:

Мы говорим о том, чему нужно учить подростка или ребенка – копить, откладывать, тратить, но мы не говорим, для чего это мы делаем. Мы говорим: для безопасности. Я за то, что нужно формировать у ребенка уверенность даже без денег.

Формировать в ребенке то, чтобы он раскрыл свои таланты. К сожалению, не все раскрывают свои таланты в школьном возрасте. Они не знают, куда идти учиться. По причине того, что мы озадачены деньгами. Мы озадачены тем, как их заработать. Мы озадачены, как их отложить и как приумножить.

Но мы не озадачены тем, как развить талант или уверенность ребенка. Я за то, чтобы формировать качества внутренние у своих детей. Когда они будут это делать, когда умеют развивать свои способности, деньги придут, поверьте, я это знаю.