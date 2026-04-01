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Алексей Бакун: мы разрабатываем программу для молодежи по финансовой грамотности

01 апреля 2026 18:15
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Как начать много зарабатывать? Психолог назвала всего 1 условие.

Алексей Бакун: мы разрабатываем программу для молодежи по финансовой грамотности-2

Алексей Бакун, наставник команды «Да!», финансовый аналитик:
На данный момент мы уже разрабатываем программу для молодежи, там будет 12-14, 14-16, 16-18 лет по финансовой грамотности. Пособия будут как для родителей, так и для детей. Все это будет в игровой форме. Это будет классный продукт, который будут демонстрировать на различных мероприятиях через Молодежный совет. Уже идет работа. 

Подробности в видео.

# Молодежь Беларуси # Григорий Азаренок

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