Алексей Бакун: мы разрабатываем программу для молодежи по финансовой грамотности

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Алексей Бакун, наставник команды «Да!», финансовый аналитик:

На данный момент мы уже разрабатываем программу для молодежи, там будет 12-14, 14-16, 16-18 лет по финансовой грамотности. Пособия будут как для родителей, так и для детей. Все это будет в игровой форме. Это будет классный продукт, который будут демонстрировать на различных мероприятиях через Молодежный совет. Уже идет работа.