Василину Хондошко встретили на Родине после победы на этапе Кубка мира по синхронному плаванию

Василина Хондошко вернулась с золотом и серебром этапа Кубка мира по синхронному плаванию. Спортсменку чествовали 1 апреля в Минске, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

По приезде на Родину нашу спортсменку встретили с почестями. Цветы, поздравления, слова благодарности, а также напутствие от коллег по цеху и руководства. Стимул к завоеванию наград велик, ведь дома ждут и ценят.

Сергей Марченко, директор РЦОП по водным видам спорта:

Инициатива – это наше общее решение администрации и тренерского состава по видам спорта. Сделали эти церемонии награждения, чтобы спортсмены и тренеры знали, что их здесь ждут и что мы ждем их всегда с медалями, гордимся ими.

Василина Хондошко, победительница этапа Кубка мира по синхронному плаванию:

Во-первых, мне очень приятно, потому что действительно раньше такого не было. И вообще с детства я пробиралась через эти тернии, потому что синхронное плавание не было настолько успешным в Беларуси. И я безумно рада, что мы сейчас его поднимаем и развиваем. И я вижу, что люди сильнее узнают о нем. И действительно уже многие знают, что вообще есть такой вид спорта.