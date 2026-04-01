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Василину Хондошко встретили на Родине после победы на этапе Кубка мира по синхронному плаванию

01 апреля 2026 20:01
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Василина Хондошко вернулась с золотом и серебром этапа Кубка мира по синхронному плаванию. Спортсменку чествовали 1 апреля в Минске, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Василину Хондошко встретили на Родине после победы на этапе Кубка мира по синхронному плаванию-2

По приезде на Родину нашу спортсменку встретили с почестями. Цветы, поздравления, слова благодарности, а также напутствие от коллег по цеху и руководства. Стимул к завоеванию наград велик, ведь дома ждут и ценят.

Василину Хондошко встретили на Родине после победы на этапе Кубка мира по синхронному плаванию-4

Сергей Марченко, директор РЦОП по водным видам спорта:
Инициатива – это наше общее решение администрации и тренерского состава по видам спорта. Сделали эти церемонии награждения, чтобы спортсмены и тренеры знали, что их здесь ждут и что мы ждем их всегда с медалями, гордимся ими. 

Василину Хондошко встретили на Родине после победы на этапе Кубка мира по синхронному плаванию-6

Василина Хондошко, победительница этапа Кубка мира по синхронному плаванию:
Во-первых, мне очень приятно, потому что действительно раньше такого не было. И вообще с детства я пробиралась через эти тернии, потому что синхронное плавание не было настолько успешным в Беларуси. И я безумно рада, что мы сейчас его поднимаем и развиваем. И я вижу, что люди сильнее узнают о нем. И действительно уже многие знают, что вообще есть такой вид спорта. 

Василину Хондошко встретили на Родине после победы на этапе Кубка мира по синхронному плаванию-8

Техническая программа значилась первой в расписании на соревнованиях в Париже. Белоруска набрала чуть менее 255 баллов, что позволило ей уверенно победить. Позади оказались 24 участницы. 

В произвольном выступлении лидер национальной команды ограничилась серебром. Для Василины каждое выступление – это творчество. На следующий старт она отправится с желанием снова удивить судей, показать достойное выступление и получить удовольствие самой. Ближайший этап Кубка мира с участием нашей синхронистки пройдет в Китае. 

# Василина Хондошко # Синхронное плавание # Сергей Марченко

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