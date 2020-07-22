Александр Лукашенко – доверенным лицам: я должен ответить на те вопросы, которые наши люди задают вам на встречах

Новости Беларуси. До выборов Президента Беларуси осталось меньше трех недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов на пост главы государства. Каждый из них по законодательству имеет право сформировать группу доверенных лиц из 30 человек.

В группе поддержки действующего Президента – сенаторы, депутаты, руководители учебных заведений, крупных госпредприятий, представители частного бизнеса. Люди не просто грамотные и авторитетные, но и наделенные определенными полномочиями. Они сейчас много ездят по стране, общаются с людьми, проводят встречи с населением. По окончании очередного насыщенного дня состоялась встреча с главой государства. Президент подчеркнул: разговор состоялся именно сегодня потому, что доверенные лица уже успели пообщаться с избирателями и смогли понять и прочувствовать ситуацию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Период острый. Вы, наверное, уже сами почувствовали. Ну и вообще, после этого периода начального есть о чем поговорить. Я не собираюсь вам выдавать инструкции. Тем более что мою точку зрения вы знаете. Естественно, она претерпевает какие-то изменения. Не в плане того, что я отказываюсь от того, что говорил в самом начале. А в связи с тем, что меняется ситуация, меняется обстановка, и очень быстро меняется. Поэтому есть вопросы, которые мы должны с вами обсудить. Самое главное, я должен ответить на те вопросы, которые, вы уже почувствовали, наши люди задают вам на встречах.

Естественно, что в этот раз мы очень аккуратно и даже трепетно относились к формированию группы доверенных лиц действующего Президента. Потому что это не просто люди авторитетные, это, безусловно, люди, которые формируют мнения в нашем обществе. Но и люди, которые сегодня работают с действующим главой государства. Значит, естественно, от него обладают соответствующими властными полномочиями. Так именно вас и рассматривать будут люди. И уже когда вы приходите в коллективы, они так на вас и смотрят, по моим данным.

Многих, очень многих, почти всех – я посмотрел списки, биографии – ясно, что при подборе мы исходили из того, что получали рекомендации с мест, если нам нужна она была. Это мне все докладывалось. Наверное, с третьего раза мы только утвердили соответствующие списки. Я был категорически против, чтобы в него вошли все наши губернаторы, как это было когда-то. Они и так будут работать. Мы очень долго формировали эти списки. И последний вариант, который был выработан, я с ним согласился. Поэтому я, в принципе, очень, очень многих – ну, 99 % – просто и сталкивался с ними, и знаю их. Если с какими-то двумя-тремя человеками я лицом к лицу не сталкивался, это не значит, что я вас не знаю. Словом, знаю всех.