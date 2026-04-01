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Какие белорусские продукты в топе в Узбекистане – новинки представили на выставке «UzFood»

01 апреля 2026 18:03
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Более полутысячи компаний из 26 стран и рекордная площадь экспозиции – в Узбекистане стартовала крупнейшая в регионе выставка пищевой индустрии «UzFood», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские производители представляют мясо-молочную продукцию, сыры, соусы и соки – всего более двух десятков предприятий и филиалов. Узбекистан занимает четвертое место среди импортеров белорусской продукции, и стороны нацелены укрепить этот результат. 

Подробнее о том, какие новинки привезли наши компании и почему узбекские гурманы все чаще выбирают товары под брендом «Сделано в Беларуси», расскажет Элла Маркевич.

Какие белорусские продукты в топе в Узбекистане – новинки представили на выставке «UzFood»-2

Элла Маркевич, корреспондент:
Разнообразие вкусов на международной выставке UzFood в Узбекистане поражает своим масштабом. На одной площадке – более полутысячи компаний из 26 стран. Крупнейшее событие в сфере пищевой промышленности проходит уже в 25-й раз. И интерес только растет. А в этом году истинно с юбилейным размахом – экспозиция впервые заняла все павильоны «Узэкспоцентра».

Какие белорусские продукты в топе в Узбекистане – новинки представили на выставке «UzFood»-4

Гастрономический интерес – к мясной продукции. Узбекистанский рынок особенный – порядка 80 % населения мусульмане. Найти подход – задача непростая, но вполне реальная. Гродненский мясокомбинат, к примеру, уже в 2025 году начал выпускать продукцию с сертификатом «Халяль». И спрос есть. 

Какие белорусские продукты в топе в Узбекистане – новинки представили на выставке «UzFood»-6

Есть на выставке и предприятия-дебютанты. Например, эта белорусская компания презентовала новинку – порошок из нута. Незаменимый ингредиент в кулинарии — из него можно приготовить зефир, безе и даже майонез. Сегодня компания полностью закрывает внутренние потребности рынка. Уже в мае выходят на новые промышленные мощности, поэтому сейчас в поиске перспективных рынков сбыта. 

Какие белорусские продукты в топе в Узбекистане – новинки представили на выставке «UzFood»-8

Не только посмотреть , но и попробовать. Кулинарная визитная карточка Узбекистана – конечно же, плов. Однако воссоздать его аутентичный вкус – задача со звездочкой и требует виртуозности. Местная компания нашла решение. И презентовала новинку.

Какие белорусские продукты в топе в Узбекистане – новинки представили на выставке «UzFood»-10

Дмитрий Самсонов, старший менеджер предприятия по производству консервированного плова (Узбекистан):
Данный плов не имеет консервации, химических добавок.
– Что в составе? 
– В составе идет лук, мясо, узбекские специи, нут, изюм и наш хорезмский рис «Лазер» . Срок годности у данного плова составляет два года.

Элла Маркевич:
Впереди у участников и гостей еще два дня интенсивной работы: деловые переговоры, мастер-классы от лидеров индустрии и, конечно, дегустации. Завершится выставка 3 апреля.

Подробности смотрите в видео.

# Выставка # Элла Маркевич # Беларусь-Узбекистан

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