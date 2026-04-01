Какие белорусские продукты в топе в Узбекистане – новинки представили на выставке «UzFood»

Более полутысячи компаний из 26 стран и рекордная площадь экспозиции – в Узбекистане стартовала крупнейшая в регионе выставка пищевой индустрии «UzFood», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские производители представляют мясо-молочную продукцию, сыры, соусы и соки – всего более двух десятков предприятий и филиалов. Узбекистан занимает четвертое место среди импортеров белорусской продукции, и стороны нацелены укрепить этот результат. Подробнее о том, какие новинки привезли наши компании и почему узбекские гурманы все чаще выбирают товары под брендом «Сделано в Беларуси», расскажет Элла Маркевич.

Элла Маркевич, корреспондент:

Разнообразие вкусов на международной выставке UzFood в Узбекистане поражает своим масштабом. На одной площадке – более полутысячи компаний из 26 стран. Крупнейшее событие в сфере пищевой промышленности проходит уже в 25-й раз. И интерес только растет. А в этом году истинно с юбилейным размахом – экспозиция впервые заняла все павильоны «Узэкспоцентра».

Гастрономический интерес – к мясной продукции. Узбекистанский рынок особенный – порядка 80 % населения мусульмане. Найти подход – задача непростая, но вполне реальная. Гродненский мясокомбинат, к примеру, уже в 2025 году начал выпускать продукцию с сертификатом «Халяль». И спрос есть.

Есть на выставке и предприятия-дебютанты. Например, эта белорусская компания презентовала новинку – порошок из нута. Незаменимый ингредиент в кулинарии — из него можно приготовить зефир, безе и даже майонез. Сегодня компания полностью закрывает внутренние потребности рынка. Уже в мае выходят на новые промышленные мощности, поэтому сейчас в поиске перспективных рынков сбыта.

Не только посмотреть , но и попробовать. Кулинарная визитная карточка Узбекистана – конечно же, плов. Однако воссоздать его аутентичный вкус – задача со звездочкой и требует виртуозности. Местная компания нашла решение. И презентовала новинку.