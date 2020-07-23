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Роман Головченко: экономика не останавливалась. Наибольший объём средств потребовался на доплаты

23 июля 2020 17:30
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Новости Беларуси. Беларусь критиковали за свои подходы в борьбе с коронавирусом, а мы провели посевную и не остановили конвейеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко: экономика не останавливалась. Наибольший объём средств потребовался на доплаты-1

На контроле Президента и зарплаты, и цены, а все необоснованные увольнения мониторит КГК.

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
Кризис пережили. Но четкое требование главы государства – те же правила «экономической гигиены». Людей не бросать, а помогать тем, кто действительно работает. Грамотное распределение ресурсов дало результат. На льготы, надбавки, рассрочки, арендные каникулы затратили около полумиллиарда рублей. Но по некоторым статьям суммы далеко не исчерпаны.

Роман Головченко: экономика не останавливалась. Наибольший объём средств потребовался на доплаты-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы изначально спланировали, еще не понимая, какая будет глубина этого кризиса, больше средств, чем в реальности потребовалось. Конечно, мы не поступали так, как многие страны, когда просто заливали фактически деньгами, раздавали эти деньги. Не было такой нужды. Я еще раз сказал, что экономика не останавливалась. Наибольший объем средств потребовался на доплаты, в основном медикам – тем, кто работал непосредственно с больными людьми.

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# Коронавирус # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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