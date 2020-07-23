Роман Головченко: экономика не останавливалась. Наибольший объём средств потребовался на доплаты

Новости Беларуси. Беларусь критиковали за свои подходы в борьбе с коронавирусом, а мы провели посевную и не остановили конвейеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ: Кризис пережили. Но четкое требование главы государства – те же правила «экономической гигиены». Людей не бросать, а помогать тем, кто действительно работает. Грамотное распределение ресурсов дало результат. На льготы, надбавки, рассрочки, арендные каникулы затратили около полумиллиарда рублей. Но по некоторым статьям суммы далеко не исчерпаны.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы изначально спланировали, еще не понимая, какая будет глубина этого кризиса, больше средств, чем в реальности потребовалось. Конечно, мы не поступали так, как многие страны, когда просто заливали фактически деньгами, раздавали эти деньги. Не было такой нужды. Я еще раз сказал, что экономика не останавливалась. Наибольший объем средств потребовался на доплаты, в основном медикам – тем, кто работал непосредственно с больными людьми.

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