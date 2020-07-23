Президент Беларуси: «Смотрите за качеством уборки. Спуску, мужики, не будет»

Новости Беларуси. Нынешний год для аграриев действительно выдался хлебным. Даже рапс уродил больше обычного. И это не на самых плодородных почвах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь в 2020 году рассчитывает на очень хороший урожай в сельском хозяйстве. Об этом 23 июля заявил Президент на совещании с экономическим блоком страны

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Небывалый урожай. Такого никогда не было в истории Беларуси. Посмотрите: стеной стоит тритикале, пшеница, рожь. Стена. Есть возможность восполнить те резервы, которые я за два последних года отдал в сельское хозяйство. У нас не было резервов. Сегодня бери – не хочу. Если такой урожай, если подвижки по молоку, мясу и даже по экспорту нашей продукции сельскохозяйственной, так должны быть деньги в стране. Значит, у крестьян всё для того, чтобы поправить экономическое положение хозяйств.

Село сработает, я убежден. Сработает с хорошим плюсом, если губернатор организует как следует уборку урожая. Всё остальное – мы справимся. А вот ждать, что будет хорошая погода, придет она откуда-то в Витебскую область или на север Минской области или Могилевской, не стоит. И смотрите за качеством уборки. Спуску, мужики, не будет.