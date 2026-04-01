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С какого возраста стоит начинать финансовое воспитание детей? Мнение

01 апреля 2026 18:39
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Алексей Бакун: мы разрабатываем программу для молодежи по финансовой грамотности

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
В каком возрасте начинать копить или тратить? 

С какого возраста стоит начинать финансовое воспитание детей? Мнение-2

Ксения Борисовец, студентка Белорусского государственного университета:
Начинать нужно с того возраста, когда родитель видит в этом необходимость. У каждого ребенка с возрастом формируется мышление по-разному, это физиологические особенности. И я считаю, наша команда также придерживается позиции о том, что нужно начинать именно родителю видеть своего ребенка. 

Подробности в видео.

# Молодежь Беларуси # Григорий Азаренок

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