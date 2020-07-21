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Посмотрите, как горожане провожали Президента после визита в Гомель

21 июля 2020 17:44
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Новости Беларуси. На улице после встречи Александра Лукашенко с активом области горожане и не думали расходиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотрите, как горожане провожали Президента после визита в Гомель-1

Быстро обсудили с Президентом ряд злободневных тем. Кстати, гомельчане услышали хорошую новость.

Посмотрите, как горожане провожали Президента после визита в Гомель-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мост и обход мы в следующей пятилетке вам подарим.

Посмотрите, как горожане провожали Президента после визита в Гомель-7

Посмотрите, как горожане провожали Президента после визита в Гомель-9

Людей собралось так много, что, пробираясь к автомобилю, Александру Лукашенко пришлось лично пообщаться с гомельчанами, пожать руку каждому, кто пришел на встречу.

Посмотрите, как горожане провожали Президента после визита в Гомель-12

Александр Лукашенко:
Спасибо вам. Не сдавайтесь. Держитесь, не сдавайтесь!

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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