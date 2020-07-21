Посмотрите, как горожане провожали Президента после визита в Гомель

Новости Беларуси. На улице после встречи Александра Лукашенко с активом области горожане и не думали расходиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Быстро обсудили с Президентом ряд злободневных тем. Кстати, гомельчане услышали хорошую новость.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мост и обход мы в следующей пятилетке вам подарим.