Посмотрите, как горожане провожали Президента после визита в Гомель

Новости Беларуси. На улице после встречи Александра Лукашенко с активом области горожане и не думали расходиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На улице после встречи Александра Лукашенко с активом области горожане и не думали расходиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Быстро обсудили с Президентом ряд злободневных тем. Кстати, гомельчане услышали хорошую новость.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мост и обход мы в следующей пятилетке вам подарим.
Людей собралось так много, что, пробираясь к автомобилю, Александру Лукашенко пришлось лично пообщаться с гомельчанами, пожать руку каждому, кто пришел на встречу.
Александр Лукашенко:
Спасибо вам. Не сдавайтесь. Держитесь, не сдавайтесь!
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