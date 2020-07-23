Александр Лукашенко: экономика в мире сжалась. Спрос на сырьё уменьшился. А мы работаем

Как отметил глава государства на встрече с экономическим блоком страны, Беларуси удалось не скатиться в яму безработицы. Притом, что сегодня даже самые сильные государства не смогли устоять. Занятость в экономике может обеспечить устойчивая и эффективная работа предприятий, а не искусственное удержание на плаву.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы едва ли не единственная страна, которая не остановила производство. Возьмите пример с «Атланта». Спрашиваю – как у тебя дела с реализацией продукции? Говорит – такого в истории «Атланта» еще не было. Мы, говорит, в апреле-мае продали столько продукции, сколько никогда завод холодильников не продавал. Почему? Потому что не остановились. Говорит, в Москве карантин закончился, вышли, пошли в магазин – холодильники всегда нужны. Пришли в магазин, а там – наш холодильник, неплохой холодильник. И люди начали скупать эти холодильники, да и в Беларуси в том числе. Кто мешает другим предприятиям таким образом действовать? Многие так и поступают.