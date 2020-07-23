Александр Лукашенко: вы знаете, какая это адская работа – отвечать за чужих детей? Некоторые из них 1000 рублей не получают

Новости Беларуси. Зарплаты, занятость, цены. Александр Лукашенко ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов. Об этом Президент заявил на совещании с экономическим блоком Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интересы человека остаются главным приоритетом при принятии любого управленческого решения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас есть категории людей, которые действительно работают, типа воспитатели, нянечки в детских садах. Вы знаете, что это за страшная, адская работа – отвечать за чужих детей? И некоторые из них тысячи рублей не получают. И еще старое правительство я предупреждал, что надо обратить внимание на этот «подвал» в обществе, у которого низкая заработная плата, чтобы подтянуть, поднять эту зарплату. Найти источники, вплоть до нетрадиционных источников, но найти, чтобы поддержать этих людей.

Я не хочу сказать, что мы должны всем заплатить по тысяче с лишним рублей, которые просто придут на работу. Если на предприятии не хватает традиционных объемов работ, слушайте, и в Минске, и в других городах, да на селе сейчас море работы, можно заработать. Организуйте людей.