Президент Беларуси: «Началась «политическая пандемия». Но вряд ли это для кого-то неожиданность»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Избирательная кампания пройдет, градус политических процессов снизится, и экономика окажется в центре общественного внимания. Она и сейчас никуда не исчезает. Ни один вопрос, ни один винтик в этой машине не должен допустить сбоя.

В начале года, во время испытания нас «нефтяной пандемией», если можно так сказать, нам это удалось. Затем была вирусная, «информационная». Теперь началась «политическая пандемия». Но вряд ли это для кого-то неожиданность. На легкие времена мы никогда не рассчитывали. Рассчитывать на них нельзя и впредь.

Однако ключевая задача для всех нас в ином. Любой ценой мы должны не допустить, чтобы эти сложности переносились на наших людей и чтобы их даже чувствовали люди.