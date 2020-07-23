Прямой эфир

Президент Беларуси: «Началась «политическая пандемия». Но вряд ли это для кого-то неожиданность»

23 июля 2020 16:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 23 июля Александр Лукашенко провел совещание с руководством экономического блока страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание – на зарплаты, занятость и цены.

Президент Беларуси: «Началась «политическая пандемия». Но вряд ли это для кого-то неожиданность»-1

Президент Беларуси: «Началась «политическая пандемия». Но вряд ли это для кого-то неожиданность»-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Избирательная кампания пройдет, градус политических процессов снизится, и экономика окажется в центре общественного внимания. Она и сейчас никуда не исчезает. Ни один вопрос, ни один винтик в этой машине не должен допустить сбоя.

В начале года, во время испытания нас «нефтяной пандемией», если можно так сказать, нам это удалось. Затем была вирусная, «информационная». Теперь началась «политическая пандемия». Но вряд ли это для кого-то неожиданность. На легкие времена мы никогда не рассчитывали. Рассчитывать на них нельзя и впредь.

Однако ключевая задача для всех нас в ином. Любой ценой мы должны не допустить, чтобы эти сложности переносились на наших людей и чтобы их даже чувствовали люди.

Президент Беларуси: «Началась «политическая пандемия». Но вряд ли это для кого-то неожиданность»-6

Читайте также:  

Александр Лукашенко об иностранных СМИ: выдворяйте их отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы

Президент Беларуси: «У нас созданы все условия для полноценного и безопасного отдыха»

Александр Лукашенко: экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился. А мы работаем

# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко – доверенным лицам: я должен ответить на те вопросы, которые наши люди задают вам на встречах
22 июля 2020 18:10

Александр Лукашенко – доверенным лицам: я должен ответить на те вопросы, которые наши люди задают вам на встречах

Александр Лукашенко: все эти разговоры и обещания, что мы пойдём в штыковую с лопатами, в бой и так далее – всё это разговоры не для меня
21 июля 2020 20:49

Александр Лукашенко: все эти разговоры и обещания, что мы пойдём в штыковую с лопатами, в бой и так далее – всё это разговоры не для меня

От руководителей предприятий до назначений в дипкорпусе. Подробности кадрового понедельника у Президента
20 июля 2020 20:15

От руководителей предприятий до назначений в дипкорпусе. Подробности кадрового понедельника у Президента