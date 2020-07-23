Президент Беларуси: «Началась «политическая пандемия». Но вряд ли это для кого-то неожиданность»

Новости Беларуси. 23 июля Александр Лукашенко провел совещание с руководством экономического блока страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание – на зарплаты, занятость и цены.
Новости Беларуси. 23 июля Александр Лукашенко провел совещание с руководством экономического блока страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание – на зарплаты, занятость и цены.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Избирательная кампания пройдет, градус политических процессов снизится, и экономика окажется в центре общественного внимания. Она и сейчас никуда не исчезает. Ни один вопрос, ни один винтик в этой машине не должен допустить сбоя.
В начале года, во время испытания нас «нефтяной пандемией», если можно так сказать, нам это удалось. Затем была вирусная, «информационная». Теперь началась «политическая пандемия». Но вряд ли это для кого-то неожиданность. На легкие времена мы никогда не рассчитывали. Рассчитывать на них нельзя и впредь.
Однако ключевая задача для всех нас в ином. Любой ценой мы должны не допустить, чтобы эти сложности переносились на наших людей и чтобы их даже чувствовали люди.
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