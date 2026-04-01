Сборная Беларуси по футболу занимает 97-е место в мире

Международная федерация футбола второй раз в 2026 году обновила рейтинг национальных сборных. Команда Беларуси поднялась на одну позицию и теперь занимает 97-е место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На исходе марта национальная дружина под руководством Виктора Гончаренко одержала две победы в товарищеских матчах – сначала белорусы одолели сборную Кипра (1:0), а затем нанесли поражение армянам со счетом 2:1. В рейтинге ФИФА команда нашей страны соседствуют со сборными Гватемалы и Люксембурга.

В первой тройке произошли изменения. На вершине сейчас находится сборная Франции, которая поднялась на две позиции. На второй строке испанцы. На третьем месте команда Аргентины. В топ-6 также входят сборные Англии, Португалии и Бразилии.