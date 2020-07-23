Президент Беларуси: «У нас созданы все условия для полноценного и безопасного отдыха»

Новости Беларуси. Борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету Беларуси в полмиллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету Беларуси в полмиллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики. Во избежание второй волны COVID-19 Александр Лукашенко заявил, что поддерживает медиков, которые советуют отдыхать только в Беларуси.
Президент Беларуси: пожалуйста, езжайте, но по возвращении готовьтесь сесть на карантин за собственный счёт
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы никому ничего не запрещаем, куда угодно поезжайте, но по возвращении в страну сядете на карантин за свой счет. Со всеми вытекающими последствиями.
Мы создали идеальные условия для отдыха в своей стране. Надо поездить по Беларуси, надо хотя бы узнать, что такое Нарочь, Браславские озера, Березинский заповедник, Беловежская пуща, побывать на Днепре, Припяти, Немане, Соже, что такое Полесье посмотреть. Чудесные места. И я уверен, что в следующем году, когда будет все очень хорошо в мире, половина не поедут за пределы страны и будут отдыхать здесь. И это дешевле обойдется.
Я никого не уговариваю. У нас созданы все условия для полноценного и безопасного отдыха. Поэтому советую: поберегите себя, родных и близких.
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А вот кому не до отпуска сейчас, так это аграриям. В полях – настоящая битва за урожай, который обещает побить былые рекорды. Отсюда задача правительству – тщательно следить за качеством уборки.