Президент Беларуси: «У нас созданы все условия для полноценного и безопасного отдыха»

Это и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики. Во избежание второй волны COVID-19 Александр Лукашенко заявил, что поддерживает медиков, которые советуют отдыхать только в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы никому ничего не запрещаем, куда угодно поезжайте, но по возвращении в страну сядете на карантин за свой счет. Со всеми вытекающими последствиями.

Мы создали идеальные условия для отдыха в своей стране. Надо поездить по Беларуси, надо хотя бы узнать, что такое Нарочь, Браславские озера, Березинский заповедник, Беловежская пуща, побывать на Днепре, Припяти, Немане, Соже, что такое Полесье посмотреть. Чудесные места. И я уверен, что в следующем году, когда будет все очень хорошо в мире, половина не поедут за пределы страны и будут отдыхать здесь. И это дешевле обойдется.

Я никого не уговариваю. У нас созданы все условия для полноценного и безопасного отдыха. Поэтому советую: поберегите себя, родных и близких.

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