Комитет госконтроля продолжит проверку силового блока
Беларусь усиливает свою оборону – жестко, открыто и без иллюзий. 1 апреля во Дворце Независимости прозвучала принципиальная оценка боеготовности армии. Александр Лукашенко лично подвел итоги масштабной проверки Вооруженных Сил и дал понять: безопасность страны остается безусловным приоритетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жесткий разговор Лукашенко с военными! Президент лично подвел итоги большой проверки ВС Беларуси.
Как сказал глава государства, проверки будут продолжены, а значит, продолжит свою тесную работу с силовым блоком Комитет госконтроля. Его основная задача – ревизировать материальную базу, обращение с госимуществом и деньгами. На сегодня ряд проблемных вопросов решен. Но это не все.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Все, что можно было сделать до этого момента, мы сделали. Есть два плана. Один подписан министром обороны, второй мы сделали с Госсекретариатом, где объединили абсолютно все вопросы по всем воинским частям. И дальше мы будем отслеживать полное устранение всех недостатков.
Во вступительном слове глава государства отметил, что основная задача Комитета госконтроля – это собственность и бюджетные средства. Как мы понимаем, в Вооруженных Силах как и собственности на огромные суммы, так и с каждым годом мы тратим все больше и больше бюджетных средств на содержание Вооруженных Сил.
Поэтому в качестве поручения было озвучено: проверки не заканчивать. У нас есть свой план по дальнейшим контрольным мероприятиям. Поэтому будем уже итоги подводить, наверное, по концу года.
Покидали Дворец Независимости люди в погонах в задумчивости и практически в тишине. Притом довольно быстро. Значит, мужской разговор возымел эффект и приказ Главнокомандующего работать над собой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ни один из вас не останется в должности. Ни один. Начиная от министра и заканчивая присутствующими здесь, если вы не докажете свою состоятельность. Будем считать, Павел, что это первое наше знакомство в бою, а дальше мы вас начнем теребить – каждого по частям.
Война, ты от меня услышь это, война началась. Именно в этой ситуации вы должны действовать, а не то, что мирное время, военное время... Я хочу, чтобы вы умели воевать. Потому что о нашей белорусской армии говорят везде: ай-яй-яй, это же армия, одна из ведущих в мире! Так я хочу, чтобы мы этому соответствовали. И самое главное, чтобы вы в первый день войны не сложили головы.
Услышан и без обсуждений, как того и требует, устав принят к исполнению.
Читайте также:
Головой ответите за состояние техники! Лукашенко предупредил военных насчет вооружения
Врать я вам не позволю! Лукашенко рассказал, в чем суть его «диктатуры»
«Чтобы знать, где вы врете, а где нет» – Лукашенко о привлечении к проверке армии КГК