Комитет госконтроля продолжит проверку силового блока

Беларусь усиливает свою оборону – жестко, открыто и без иллюзий. 1 апреля во Дворце Независимости прозвучала принципиальная оценка боеготовности армии. Александр Лукашенко лично подвел итоги масштабной проверки Вооруженных Сил и дал понять: безопасность страны остается безусловным приоритетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сказал глава государства, проверки будут продолжены, а значит, продолжит свою тесную работу с силовым блоком Комитет госконтроля. Его основная задача – ревизировать материальную базу, обращение с госимуществом и деньгами. На сегодня ряд проблемных вопросов решен. Но это не все.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Все, что можно было сделать до этого момента, мы сделали. Есть два плана. Один подписан министром обороны, второй мы сделали с Госсекретариатом, где объединили абсолютно все вопросы по всем воинским частям. И дальше мы будем отслеживать полное устранение всех недостатков.

Во вступительном слове глава государства отметил, что основная задача Комитета госконтроля – это собственность и бюджетные средства. Как мы понимаем, в Вооруженных Силах как и собственности на огромные суммы, так и с каждым годом мы тратим все больше и больше бюджетных средств на содержание Вооруженных Сил.

Поэтому в качестве поручения было озвучено: проверки не заканчивать. У нас есть свой план по дальнейшим контрольным мероприятиям. Поэтому будем уже итоги подводить, наверное, по концу года.

Покидали Дворец Независимости люди в погонах в задумчивости и практически в тишине. Притом довольно быстро. Значит, мужской разговор возымел эффект и приказ Главнокомандующего работать над собой.