Аграрии Гродненской области начали сев сахарной свеклы – вот как проходит апрель в полях
В Гродненской области аграрии приступили к севу сахарной свеклы, рассказали в программе Новости «24 часа». В хозяйствах передового Гродненского района уже обработано около 20 % площадей под эту культуру. Ранний яровой сев планируют завершить к концу недели.
Параллельно специалисты проводят обследование состояния озимых. В целом посевы хорошо перенесли морозную зиму, исключения зафиксированы лишь на отдельных участках.
Апрель в полях – репортаж Галины Буро.
– Вот так выглядят семена сахарной свеклы.
– И насколько хватает вам этих баков?
– Если целый загружать, мне хватает, можно сказать, на целый рабочий день.
Сахарную свеклу в сельхозпредприятии «Нива-2003» традиционно сеют ближе к апрелю – когда почва полноценно прогревается после зимы, при этом в ней хватает влаги.
Здесь почва высохла, а если мы возьмем глубже, она содержит влагу. На сегодня она полностью созрела.
Для закрытия влаги и выравнивания почвы удобренное поле предварительно проходит культиватор. Теплолюбивая сахарная свекла более требовательна, чем та же яровая пшеница, с которой аграрии начинали весенний сев.
Хозяйства Гродненского района массово приступили к севу сахарной свеклы – под нее отвели более 5 000 гектаров площадей, прошли уже 20 %. К концу недели вопрос с ранним яровыми аграрии намерены закрыть. Параллельно оценивают состояние озимых культур после морозов.
Виктор Кемежук, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Гродненского райисполкома:
Озимые зерновые перезимовали достаточно хорошо. Но есть вопросы по озимому ячменю. Озимый ячмень поврежден в определенных хозяйствах на отдельных площадях. Скорее всего, это связано с недостаточным снежным покровом, есть подмерзания, сейчас мы обследуем, какая-то часть будет пересеяна.
Пока же аграрии Гродненского района готовят почву под сев яровой кукурузы. И с надеждой смотрят в небо – тепло и дождь пришлись бы очень кстати для будущего урожая.
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