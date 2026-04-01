Аграрии Гродненской области начали сев сахарной свеклы – вот как проходит апрель в полях

В Гродненской области аграрии приступили к севу сахарной свеклы, рассказали в программе Новости «24 часа». В хозяйствах передового Гродненского района уже обработано около 20 % площадей под эту культуру. Ранний яровой сев планируют завершить к концу недели. Параллельно специалисты проводят обследование состояния озимых. В целом посевы хорошо перенесли морозную зиму, исключения зафиксированы лишь на отдельных участках. Апрель в полях – репортаж Галины Буро.

– Вот так выглядят семена сахарной свеклы.

– И насколько хватает вам этих баков?

– Если целый загружать, мне хватает, можно сказать, на целый рабочий день.

Сахарную свеклу в сельхозпредприятии «Нива-2003» традиционно сеют ближе к апрелю – когда почва полноценно прогревается после зимы, при этом в ней хватает влаги.

Здесь почва высохла, а если мы возьмем глубже, она содержит влагу. На сегодня она полностью созрела. Для закрытия влаги и выравнивания почвы удобренное поле предварительно проходит культиватор. Теплолюбивая сахарная свекла более требовательна, чем та же яровая пшеница, с которой аграрии начинали весенний сев.

Хозяйства Гродненского района массово приступили к севу сахарной свеклы – под нее отвели более 5 000 гектаров площадей, прошли уже 20 %. К концу недели вопрос с ранним яровыми аграрии намерены закрыть. Параллельно оценивают состояние озимых культур после морозов.