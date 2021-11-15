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Гуманитарный кризис и новая Конституция. Самые актуальные темы обсудили с Президентом во Дворце Независимости

15 ноября 2021 21:52
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Новости Беларуси. Любые политические новации должны создавать условия для развития суверенной Беларуси и благополучия граждан. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 ноября на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надо сказать, это уже третья встреча главы государства с экспертами. Все это время они искали наиболее эффективные формулировки положений для обновления Основного закона. Консенсуса требовали острые вопросы – роль Всебелорусского народного собрания, переходные положения, распределение полномочий власти.

Во Дворце Независимости подвели итоги работы экспертной группы. С подробностями Евгений Пустовой.

Гуманитарный кризис и новая Конституция. Самые актуальные темы обсудили с Президентом во Дворце Независимости-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Это война. Гибридная война. Против Беларуси. Поэтому любое совещание глава государства начинает с поручений о границе и мигрантах. Совещание по Конституции в том числе.

​Лукашенко о беженцах: мы готовы посадить всех в самолеты, которые отвезут их обратно домой, но никто возвращаться не хочет. Читайте здесь.  

Военная политика США отняла у этих людей мир, а мафиозные структуры, инициированные западными спецслужбами, за их же деньги пообещали европейский рай. Там их ждут диаспоры и соцпособия. А перед этим надо пройти все круги адского ясновельможного гостеприимства. Но виноваты во всем Минск и Москва. Вот такие шаржи путешествуют по интернету.

Гуманитарный кризис и новая Конституция. Самые актуальные темы обсудили с Президентом во Дворце Независимости-4

​Президент Беларуси: заберите мигрантов, и у Лукашенко козырей никаких не будет. Что за безглуздица такая, что за глупость? Подробнее тут.

Евгений Пустовой:
Эту болевую точку создал коллективный Запад. Польша давит. Западные медиа нагнетают ситуацию, а Telegram-каналы рождают фейки. Беженцы – «белорусское изобретение», мы «блокируем» гуманитарную помощь. И вообще, военных выставили по периметру. Раздачу еды, дров и оказание медицинской помощи по CNN не показывают.

​Лукашенко: мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Черном море. Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться. Читайте здесь.  

Гуманитарный кризис и новая Конституция. Самые актуальные темы обсудили с Президентом во Дворце Независимости-7

Евгений Пустовой:
Непонятные телодвижения хорошо спланированы. Польские нацисты на улицах Варшавы. А идеи державы от можа до можа в головах политиков. Польша, подыгрывая США, пытается показать свою значимость Брюсселю и Берлину. Но у таких панских игр всегда одинаковый финал – поражение.

Пока Запад играет в геополитику, белорусский лидер озабочен, как помочь беженцам, но прежде всего учесть интересы белорусского народа.

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Гуманитарный кризис и новая Конституция. Самые актуальные темы обсудили с Президентом во Дворце Независимости-10

Днем 15 ноября беженцы вплотную подошли к закрытым шлагбаумам Евросоюза. Но европейская демократия не сделала им и шага навстречу. Коллективный Запад продолжает топтать свои же принципы мирового общежития.

​Президент: санкциями пугают. Они думают, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Читайте здесь.

Гуманитарный кризис и новая Конституция. Самые актуальные темы обсудили с Президентом во Дворце Независимости-13

Никакое внешне давление не сможет расколоть страну, если она останется монолитом. Конституционная реформа должна стать новым витком развития белорусского общества.

​Лукашенко о новой Конституции: любые политические новации должны создавать условия для развития суверенной Беларуси. Подробнее тут.

По поручению Президента создана рабочая группа, которой необходимо отшлифовать все законодательные шероховатости проекта новой Конституции. Нынешняя встреча третья по счету. Консенсус ищут по острым вопросам – роль Всебелорусского народного собрания, переходные положения, распределение полномочий власти.

Гуманитарный кризис и новая Конституция. Самые актуальные темы обсудили с Президентом во Дворце Независимости-16

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси:
Большое внимание на сегодняшнем заседании опять заняло рассмотрение вопросов Всебелорусского народного собрания, потому что это новый орган для нашей правовой системы. И у него достаточно значимые, высокие функции как у высшего представительного органа народовластия. Поэтому, конечно, нужно было еще раз посмотреть, как его функции корреспондируются с полномочиями парламента, Президента, правительства, не допускается ли появление двоевластия в результате наделения его определенными полномочиями.

Гуманитарный кризис и новая Конституция. Самые актуальные темы обсудили с Президентом во Дворце Независимости-19

Евгений Пустовой:
В обществе оживленная дискуссия. Беларусь – страна традиций. И чтобы сохранить скрепы, необходимо их закрепить на законодательном уровне. Времена нынче такие. Президент требует провести социологическое исследование – измерить «температуру» общественного настроения.

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Гуманитарный кризис и новая Конституция. Самые актуальные темы обсудили с Президентом во Дворце Независимости-22

Евгений Пустовой:
Рабочая группа 15 ноября фактически завершила подготовку поправок в Основной закон. Обсуждали бурно и буквально постатейно. Через неделю проект должен быть готов. И по экземпляру – каждому представителю Конституционной комиссии. Затем общественное обсуждение. Анализ предложений, и только тогда жизнь увидит отредактированный окончательный проект Конституции.

Сегодня же Президент говорил и о самом насущном – продовольственной безопасности. Что называется, продуктовый гештальт закрыт. Намедни Минсельхозпрод опубликовал вот такую инфографику.

Гуманитарный кризис и новая Конституция. Самые актуальные темы обсудили с Президентом во Дворце Независимости-25

Евгений Пустовой:
Из 113 стран мы на 23-м месте. Выше соседей. И той же хваленой фермерской Польши. А может из-за боязни дефицита продовольствия недоспелая Речь Посполитая и боится беженцев.

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Игорь Сергеенко # Наталья Карпович # Фотофакт

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