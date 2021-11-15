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Президент: санкциями пугают. Они думают, что я ляпнул языком и всё. Ничего подобного. Мы будем защищаться

15 ноября 2021 19:08
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Новости Беларуси. Любые политические новации должны создавать условия для развития суверенной Беларуси и благополучия граждан. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 ноября на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Также глава государства коснулся ситуации на белорусско-польской границе и ответил на обвинения Запада в адрес Беларуси. Президент подчеркнул – мы не хотим никакого конфликта на наших рубежах. Беларусь готова отправить беженцев обратно на родину, но люди сами не хотят возвращаться домой.  

Президент: санкциями пугают. Они думают, что я ляпнул языком и всё. Ничего подобного. Мы будем защищаться-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
То, что творят европейцы сейчас, – это аукнется, с весны им аукнется. Организовывать миграционный поток через Беларусь – это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены. Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда. Это так, чтобы вы знали, что происходит и в каком направлении нам приходится работать и действовать, чтобы общество свое удержать. 

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# Санкции # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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