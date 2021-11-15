Политолог: польская элита питает лютую ненависть ко всему тому, что находится на востоке от неё. Почему?

Новости Беларуси. Любые политические новации должны создавать условия для развития суверенной Беларуси и благополучия граждан. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 ноября на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также глава государства коснулся ситуации на белорусско-польской границе и ответил на обвинения Запада в адрес Беларуси. Президент подчеркнул – мы не хотим никакого конфликта на наших рубежах. Беларусь готова отправить беженцев обратно на родину, но люди сами не хотят возвращаться домой.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Польша, подыгрывая США, пытается показать свою значимость Брюсселю и Берлину. Но у таких панских игр всегда одинаковый финал – поражение.
Сергей Михеев, политолог (Россия):
Польская элита, во-первых, питает какую-то лютую ненависть ко всему тому, что находится на востоке от нее. А почему она эту ненависть питает? Потому что она хотела бы, чтобы это была ее территория. Поэтому любая государственность на востоке от Польши поляков раздражает. Поляки хотели бы на самом деле владеть этими землями. Давайте называть вещи своими именами. Когда у них это не получалось, они провоцировали конфликт между Востоком и Западом, желая поучаствовать в разделе добычи. Так они делали, когда поддерживали Наполеона, так они делали, когда поддерживали Гитлера в свое время, потому что все-таки первое соглашение с Гитлером заключила именно Польша в 1933 году. Но каждый раз после этого Польша становилась пострадавшей. То есть, грубо говоря, они провоцировали этот конфликт, но потом в конце концов становились пострадавшими, долго-долго всем жаловались, какие они обиженные судьбой, и их все должны жалеть.
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