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Новости по тегу #Наталья Карпович

Белорусские олимпийцы присоединились к марафону «Наши дети» в Светлогорске
23 декабря 2025 17:56

Белорусские олимпийцы присоединились к марафону «Наши дети» в Светлогорске

О перспективах предстоящего ВНС шла речь на полях юридического форума в Минске
05 декабря 2025 11:33

О перспективах предстоящего ВНС шла речь на полях юридического форума в Минске

С заботой о будущем природы – в Беларуси продолжается акция «Аднавім лясы разам»
05 апреля 2025 17:04

С заботой о будущем природы – в Беларуси продолжается акция «Аднавім лясы разам»

Роль Конституции обсудили в Минской ратуше во время единого дня информирования
20 марта 2025 17:36

Роль Конституции обсудили в Минской ратуше во время единого дня информирования

В Беларуси продолжается реформирование законодательства
20 июля 2024 11:17

В Беларуси продолжается реформирование законодательства

Лукашенко: «Вы должны доступно рассказывать!» Судьи объяснили, как работают конституционные жалобы
18 июля 2024 17:03

Лукашенко: «Вы должны доступно рассказывать!» Судьи объяснили, как работают конституционные жалобы

Ольга Чуприс: нормативные правовые акты должны быть более понятны, доступны для людей и просты в применении
18 июля 2024 13:49

Ольга Чуприс: нормативные правовые акты должны быть более понятны, доступны для людей и просты в применении

Ирина Костевич: «Каждый белорус в ответе за безопасность страны»
25 апреля 2024 13:58

Ирина Костевич: «Каждый белорус в ответе за безопасность страны»

Здесь не встретишь адвокатов. Посмотрели, как работает Конституционный суд
17 марта 2024 17:47

Здесь не встретишь адвокатов. Посмотрели, как работает Конституционный суд

Кризис начала 90-х, цирк в Овальном зале. Как принимали Конституцию суверенной Беларуси
17 марта 2024 16:49

Кризис начала 90-х, цирк в Овальном зале. Как принимали Конституцию суверенной Беларуси

Будущим юристам рассказали про историю создания Конституции
14 марта 2024 12:07

Будущим юристам рассказали про историю создания Конституции

Совсем скоро представят народу. Подводим итоги совещания у Президента по проекту Конституции
23 декабря 2021 18:05

Совсем скоро представят народу. Подводим итоги совещания у Президента по проекту Конституции