Новости по тегу #Наталья Карпович

Благотворительный марафон «Наши дети» шагает по Беларуси.
Тезисы, которые прозвучат на собрании, станут главными ориентирами в развитии страны.
Экологическая инициатива объединяет все большее количество людей по всей стране.
Отдельно остановились на укреплении государственного суверенитета, защиты национальной идентичности. Также речь шла о роли местной власти в создании достойных условий для жизни граждан.
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