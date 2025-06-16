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Арсений Ковгореня перешёл в ХК «Адмирал» из Владивостока

16 июня 2025 20:11
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Белорусский нападающий Арсений Ковгореня продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Его новым клубом станет «Адмирал» из Владивостока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арсений Ковгореня перешёл в ХК «Адмирал» из Владивостока-1

Двусторонний контракт с «моряками» рассчитан на один год. В минувшем розыгрыше форвард выступал за столичную «Юность», в составе которой стал обладателем Кубка Президента. Кроме того, в прошлом сезоне Ковгореня провел пять поединков за минское «Динамо» в КХЛ.

Ранее состав «Адмирала» пополнил еще один наш нападающий – Валентин Демченко, который был признан лучшим хоккеистом Экстралиги.

# Хоккей

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