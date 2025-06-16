Арсений Ковгореня перешёл в ХК «Адмирал» из Владивостока

Белорусский нападающий Арсений Ковгореня продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Его новым клубом станет «Адмирал» из Владивостока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Двусторонний контракт с «моряками» рассчитан на один год. В минувшем розыгрыше форвард выступал за столичную «Юность», в составе которой стал обладателем Кубка Президента. Кроме того, в прошлом сезоне Ковгореня провел пять поединков за минское «Динамо» в КХЛ.

Ранее состав «Адмирала» пополнил еще один наш нападающий – Валентин Демченко, который был признан лучшим хоккеистом Экстралиги.