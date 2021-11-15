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Орда: международное право чётко регламентирует, что и как должны делать с беженцами, но Польша его не соблюдает

15 ноября 2021 13:57
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Новости Беларуси. Любые политические новации должны создавать условия для развития суверенной Беларуси и благополучия граждан. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 15 ноября, на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко о беженцах: мы готовы посадить всех в самолеты, которые отвезут их обратно домой, но никто возвращаться не хочет – читайте здесь.  

Орда: международное право чётко регламентирует, что и как должны делать с беженцами, но Польша его не соблюдает-1

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Республики Беларусь:  
То, что мы видим, – это вещи неприемлемые для современного мира вообще. Потому что есть три документа: это Женевская конвенция, Декларация прав человека и европейские документы, которые четко регламентируют, что и как надо делать с беженцами. Беженец в определении своем – человек, который уходит от той беды, которая сегодня есть там, где он проживает или там, где его страна. Эти люди бегут от войны, от разрухи и бегут не по своей воле: они спасают своих детей, они спасают свои семьи. И эти декларации четко определяют. Что такое декларация? Это международное право, которое сегодня и Евросоюз, и Польша, и другие страны свято брались выполнять и свято клялись, что будут выполнять. Но на практике мы видим, что это сегодня не выполняется. Ведь двойные стандарты никто не отменял.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Михаил Орда # Александр Лукашенко # Фотофакт

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