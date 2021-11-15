Орда: международное право чётко регламентирует, что и как должны делать с беженцами, но Польша его не соблюдает

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Республики Беларусь:

То, что мы видим, – это вещи неприемлемые для современного мира вообще. Потому что есть три документа: это Женевская конвенция, Декларация прав человека и европейские документы, которые четко регламентируют, что и как надо делать с беженцами. Беженец в определении своем – человек, который уходит от той беды, которая сегодня есть там, где он проживает или там, где его страна. Эти люди бегут от войны, от разрухи и бегут не по своей воле: они спасают своих детей, они спасают свои семьи. И эти декларации четко определяют. Что такое декларация? Это международное право, которое сегодня и Евросоюз, и Польша, и другие страны свято брались выполнять и свято клялись, что будут выполнять. Но на практике мы видим, что это сегодня не выполняется. Ведь двойные стандарты никто не отменял.

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